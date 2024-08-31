Что поражение Джоковича значит для истории? И для Рублева с Медведевым?

Новак Джокович проиграл Алексею Попырину в третьем круге US Open – 4:6, 4:6, 6:2, 4:6. И это совершенно исторический момент. Потому что:

● Это самое раннее поражение Джоковича на US Open с 2006 года;

● Самое раннее поражение Джоковича на «Больших шлемах» в целом – с Australian Open-2017;

● Джокович впервые с 2017-го завершил сезон без титулов на «Шлемах». В этом году он проиграл Яннику Синнеру в полуфинале Australian Open, снялся перед четвертьфиналом «Ролан Гаррос» против Каспера Рууда из-за травмы колена, а на «Уимблдоне» без шансов улетел в финале против Карлоса Алькараса;

● В целом после того, как в 2008-м Джокович выиграл первый «Шлем», было всего четыре сезона, когда он завершал год без побед на ТБШ: 2009, 2010, 2017 и 2024;

● Завершилась еще одна великая серия. Большая тройка мужского тенниса – Джокович, Рафаэль Надаль и Роджер Федерер – выигрывала как минимум один «Шлем» каждый сезон с 2003-го.

А в 2002-м «Шлемы» взяли Томас Юханссон, Альберт Коста, Ллейтон Хьюитт и Пит Сампрас. Для Сампраса это был 14-й ТБШ – на тот момент рекордный для истории мужского тенниса. Прошло чуть меньше 20 лет, и его рекорд обошли три человека, а Джокович взял на 10 ТБШ больше;

● Сейчас Новак упустил возможность выиграть 25-й «Шлем» и стать единоличным и абсолютным рекордсменом всего тенниса за всю историю – обойдя Маргарет Корт;

● Еще он упустил возможность взять пятый US Open и повторить рекорд мужского тенниса;

● А еще пока не стал самым возрастным чемпионом «Шлема».

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Джокович объяснил поражение утомлением – Олимпиада в Париже, где он выиграл золото и дособрал все крупнейшие титулы в теннисе, отняла у него слишком много сил.

«Сюда я приехал без ощущения физической и психологической свежести. Но поскольку это US Open, попробовал сыграть.

У меня не было физических проблем – просто кончились силы. Это было заметно по тому, как я играл с самого начала. С самого первого матча я не был собой.

Но жизнь идет дальше.

С учетом того, как я чувствовал себя и играл с самого начала турнира, третий круг можно считать успехом.

Наверное, это был один из худших матчей в моей карьере. Я никогда так плохо не подавал. А на таком быстром покрытии без подачи, без легких очков, с очень низким процентом попадания первым мячом, с огромным количеством двойных победить невозможно».

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Кажется, что из оставшихся в сетке игроков больше всех от поражения Джоковича выиграл Андрей Рублев – потому что он шел на серба в четвертьфинале.

Теперь, если Рублев обыграет Григора Димитрова, он встретится с Попыриным или Фрэнсисом Тиафу. Неплохой шанс наконец пробиться в полуфинал «Большого шлема».

А еще в списке фаворитов турнира резко поднялся Даниил Медведев. Изначально его возможный путь к титулу казался практически непроходимым – начиная с четвертьфинала у него маячили Янник Синнер, потом Карлос Алькарас, а потом Джокович.

Алькараса и Джоковича на пути уже точно не будет. Сильных соперников все равно осталось много – но шансы на титул явно увеличились.

Шок – Джокович проиграл на US Open. Как Попырин устроил сенсацию?