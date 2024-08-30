Медведев о победе над Марожаном: «Сегодня было так влажно, что я весь матч думал: «Держи концентрацию, держи концентрацию»

Даниил Медведев прокомментировал победу над Фабианом Марожаном на US Open

Он обыграл венгра во втором круге 6:3, 6:2, 7:6(5).

Во время и после матча Медведев жестами обращался к болельщикам, чтобы они активнее его поддерживали.

– Чувствовал себя как в итальянском ресторане. Еда отличная. Послевкусие отличное. Но голова такая (показывает) .

Сегодня было так влажно, что я весь матч думал: «Держи концентрацию, держи концентрацию». Забавное чувство.

– Ты был как маэстро, нью-йоркский дирижер. В какие-то моменты хотел, чтобы трибуны замолчали, в другие призывал показать свою любовь. Какие отношения со зрителями ты считаешь идеальными?

– Ну, которые были пять лет назад во втором круге на этом корте . Идеальный вариант – не показывать всякие пальцы. Это идеальный вариант. Почти всегда, если только играет не Роджер и не местный фаворит, тот, кто проигрывает, получает чуть больше поддержки. его стараются вернуть в матч. Фабиан прекрасно заиграл в третьем сете, поэтому трибуны его поддержали. И после каждого важного очка, которое я выигрывал, я показывал: «Давайте, поболейте за меня немного».

– У тебя такая эмоциональная игра, иногда ты выражаешь много эмоций. В тебе долго копится разочарование, или достаточно быстро забываешь и двигаешься дальше?

– В жизни я гораздо спокойнее, чем на корте... Разочарование во мне копится. Разница в том, что в жизни это может длиться месяц, два месяца или год. Это не очень хорошо, потому что когда все выплескивается наружу, это своего рода удар для окружающих, и им лучше бежать. Но это редкость. Теннис непрост. Мой тренер сегодня сказал, что теннис обнажает все твои шрамы, – сказал Медведев в интервью на корте.

5 лет назад Медведев стал собой – супертопом, злодеем, мемом, обаяшкой