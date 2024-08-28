Медведев о пятилетней годовщине фразы «Когда вы ляжете спать, я хочу, чтобы вы знали: я выиграл из-за вас!»: «Это послематчевое интервью было лучшим»

Даниил Медведев вспомнил фразу с US Open-2019, которая стала мемом

– Скоро будет пятилетняя годовщина вашего знаменитого «Когда вы ляжете спать, я хочу, чтобы вы знали: я выиграл из-за вас!» Я уверен, что многие болельщики будут отмечать эту круглую дату в интернете. А вы хотите, чтобы люди это праздновали и помнили?

– Если честно, есть некоторые вещи в моей карьере, которыми я не горжусь, но это послематчевое интервью было лучшим (смеется) . Если люди захотят отпраздновать, нет проблем.

– Менее серьезный вопрос. Вы известны своим чувством юмора и довольно свободно говорите на нескольких языках. Есть ли какой-то конкретный язык, на котором вам легче всего проявить свое чувство юмора? Есть ли аудитория, которая лучше понимает, чем другие?

– Трудно сказать. Я бы хотел иметь хорошее чувство юмора на любом языке, но, наверное, даже не знаю почему, на английском получается более непринужденно. Может быть, так проще выразить себя.

Но да, я говорю на трех языках. Мне это нравится. Я точно хотел бы выучить больше, и у меня есть слух, чтобы говорить на других языках. Просто я немного ленивый, и у меня не так много свободного времени. Когда оно будет, я начну изучать новый язык, но пока из-за работы график немного загруженный. Так что, может быть, позже.

– Когда вы учили английский, были ли какие-то фразы, которые вам казались смешными или глупыми с точки зрения русского?

– Я не помню. Их много. Трудно запомнить, но, конечно, когда учился, было много фраз, которые бросались в глаза. Особенно смешные.

Сейчас, когда я говорю с вами, я не перевожу слова в голове. Просто говорю. Смешные фразы бывают, когда сначала переводишь что-то на русском в голове, а потом говоришь и что-то путаешь. Сейчас так быстро и не вспомнить.