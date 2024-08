5 лет назад Медведев стал собой – супертопом, злодеем, мемом, обаяшкой

В 2019-м Даниил Медведев трансформировался из просто хорошего игрока в топа. Весь сезон он напоминал, за что мы так любим теннис: за неповторимые впечатляющие удары, нерв, камбэки, признание ошибок, сработавшие безумные планы и искренние истории успеха (неуспеха, кстати, тоже).

Как в том году изменился Медведев?

Уже серьезно относился к теннису – и получил накопительный эффект

На старте карьеры Медведев не понимал, зачем полностью посвящать себя теннису. Он долго считал, что для побед достаточно «выйти на корт и хорошо бить по мячу». Да, он по восемь часов в день вкалывал на тренировках, но восстанавливаться мог, лежа на диване или до ночи играя в плейстейшен.

Со временем – во многом благодаря влиянию тренера Жиля Сервары – Даниил пересмотрел точку зрения и перестроил жизнь вне корта. Сон, питание, процедуры – теперь все имело значение. И вместе с этим осознанием пришли результаты.

В 2018-м Медведев взял три титула и поднялся из топ-70 в топ-20. А в первой половине сезона-2019 добился локальных, но заметных успехов: дебют во второй неделе «Большого шлема» на Australian Open, титул в Софии, сенсационный полуфинал на ненавистном грунте Монте-Карло после победы над Новаком Джоковичем, финал в Барселоне.

На американскую серию Медведев приехал после «Уимблдона», на котором оригинально ругался, колотил корт ракеткой и не пожал руку судье на вышке, не заметившему ошибку линейного (все вместе стоило Даниилу пяти с половиной тысяч долларов штрафа). «Шлем» не задался, но даже третьего круга Медведеву хватило, чтобы дебютировать в топ-10.

А следом стартовал 32-матчевый марафон, продлившийся до Шанхая. Шесть финалов подряд и всего три поражения: одно – от Ника Кириоса в Вашингтоне, еще два – от Рафаэля Надаля в Монреале и на US Open. За этот короткий отрезок Даниил выиграл первые два «Мастерса» в карьере и впервые вышел в финал «Большого шлема».

Прокачал подачу и расширил арсенал, став очень неудобным соперником

Одной мировоззренческой трансформации для прорыва, конечно, было мало. Медведев еще точечно, но значительно поменял игру.

После сезона-2018 тренер Сервара поставил Даниилу цель улучшить подачу: «Сейчас она слишком зависима от общего уровня игры, а должна быть стабильным самостоятельным оружием». В итоге обновленный Медведев начал так разгонять и направлять мяч, что в 2019-м на летних хардовых «Мастерсах» соперники не принимали в среднем половину его первых подач.

Общий уровень игры Медведева вырос за счет нескольких ключевых факторов.

Во-первых, Даниил стал агрессивнее. Еще до прорыва он славился умением выигрывать бесконечно долгие размены, но большие успехи пришли, когда он стал их сокращать и вырастил долю очков, выигранных за один-три удара.

Во-вторых, у него появилась тактическая гибкость – потому что арсенал стал разнообразнее.

Полуфинальный камбэк против Джоковича в Цинциннати – показательный пример умения преображаться и в нужный момент добавлять агрессии. Когда матч дошел до критической точки и Медведев летел сет и брейк, он отказался от привычной глубокой позиции на приеме, при каждом удобном случае атаковал и вообще стремился максимально укорачивать розыгрыши. Умение переключаться с выжидательного тенниса на активный потом помогало ему и на US Open.

Плюс если в первом сете Джокович уничтожал вторую подачу Медведева, то во второй половине матча тот стал стабильно бомбить ее со скоростью первой: «Зачем подавать обычную вторую, если все равно проиграешь очко?» Нестандартный метод сработал и с Джоковичем, и в финале с Давидом Гоффеном.

Нестандартные, почти сумасшедшие решения – это вообще про Медведева. Когда он начал набирать обороты, все заговорили, что у него очень самобытный и умный теннис. «Он играет так, как никто раньше не играл», – констатировал Александр Зверев.

Основной причиной и Зверев, и многие другие соперники называли то, что Медведев бьет с очень слабым вращением, плоско. Поэтому мяч отскакивает непривычно и с него трудно атаковать. Поэтому могло складываться впечатление, что против Даниила все внезапно играют хуже и пассивнее. Но на то были причины. Хотя и сам Медведев называл свою технику «немного любительской» и, пересматривая матчи, удивлялся тому, что показывал на корте.

И только Стефанос Циципас утверждал, что Медведев играет скучно («если получается принять его подачу, то дальше начинается просто бесконечный обмен ударами»). Но даже он признавал, что у Даниила все-таки странная и в хорошем смысле небрежная игра.

Тогда этот фактор новизны очень сильно помогал Медведеву, потому что у соперников не было готовой тактики. Спустя сезон-два ситуация изменилась, против Даниила нашли рабочие решения, с ним научились бороться. Но когда он в топовой форме, удержать его все равно очень сложно.

Вытаскивал матчи на характере, несмотря на усталость и травмы

По ходу эпичной серии из шести турниров Медведев больше всего поражал тем, что вывозил физически. Хотя было много моментов, когда казалось, что его тело держится единым целым только при помощи тейпов.

Усталость Даниил почувствовал еще после первого турнира той серии. «Обычно после финала в Вашингтоне в Монреаль приезжают уставшими. Я думал про себя: «Ладно, у меня уже был финал. Может быть, этот турнир не очень важный, я устал». Но я вышел в финал «Мастерса», и это был лучший результат в моей жизни. В Цинциннати та же ситуация, – комментировал нон-стоп выступления Медведев. – Я опять думал: «Только что был лучший результат в жизни. Может быть, стоит чуть расслабиться». Но потом я выиграл титул».

На US Open у него был четвертьфинал со Стэном Вавринкой, на который он вышел с тейпами на правом бедре и правом плече (после встречи сказал, что они не болели, а тейпы были для профилактики), а в середине первого сета всерьез забеспокоило левое бедро. Сначала Даниил думал, что из-за проблем с ногой попрощается с турниром: либо снимется, либо быстро проиграет. Но потом повел 2:0 по сетам – и вымучил матч в четырех партиях, попутно квалифицировавшись на итоговый.

«Сейчас в моей игре появилась какая-то сила, и она помогает выигрывать эти безумные сеты и безумные матчи, которые два месяца назад я бы, наверное, проиграл», – говорил Медведев.

Финал US Open против Надаля – еще одна иллюстрация стойкости и гибкости Даниила. Как и матч с Джоковичем в Цинциннати, этот состоял двух абсолютно противоположных частей. Полматча Надаль уверенно нейтрализовывал засевшего за задней линией Медведева, еще полматча Медведев рисковал, выходил вперед и удивлял Надаля найденной по ходу матча игрой с лета. И потом говорил, что силы уже были на исходе, но он понимал – надо выжать из себя все до последней капли.

Это умение как-то находить силы по ходу длинных отрезков почти беспрерывной игры проявлялось и дальше – по ходу серии в начале сезона-2023 и особенно ярко на Australian Open-2024, за который он провел на корте больше суток.

Выбесил, а потом очаровал зрителей US Open, сгенерировав мемы, ставшие классикой

Главный нетеннисный сюжет того шикарного отрезка Медведева – конечно, его борьба с трибунами US Open.

Турнир начался для Даниила – уже пятой ракетки мира – феерично, как бы продолжая эмоциональный вылет с «Уимблдона»: в первом круге в Нью-Йорке он получил штраф на семь с половиной тысяч долларов за брань, во втором – на две с половиной за сломанную ракетку. В третьем круге – еще на четыре тысячи долларов за брань и на пять за неспортивное поведение: Медведев выхватил полотенце из рук болбоя, бросил ракетку в сторону судьи на вышке, саркастически поаплодировал зрителям, болевшим за Фелисиано Лопеса, а потом и вовсе показал трибунам средний палец.

Жест так впечатлил Ника Кириоса, в Вашингтоне твитнувшего, что Медведев – робот и зверюга, что он поставил это фото на фон профиля.

После победы Медведев под свист стадиона выступил с речью эталонного теннисного трикстера и выдал легендарное: «Когда ляжете спать, я хочу, чтобы вы знали: я выиграл из-за вас!» Фраза закрепилась в теннисном фольклоре, а Даниил до сих пор считает , что это послематчевое интервью было лучшим.

Противостояние со зрителями превратило Медведева в главного злодея турнира – а это куда более действенный путь запомниться, чем игра на топ-уровне. Идеальный микс драмы и драйва от человека, который в обычной жизни разозлится, только если его неделю будут планомерно выводить из себя.

В четвертом круге Даниил уже был собран, на корте не бушевал, но снова подпитывался ненавистью трибун и на этом кураже впервые вышел в четвертьфинал «Шлема». После этого он станцевал – как ни странно, не чтобы спровоцировать американцев, а просто для себя.

Но зрители такое празднование не поняли и не приняли, и Медведев продолжил злодействовать: «Вы болели против меня и придали мне столько сил для победы. Спасибо! Продолжайте заряжать меня энергией. Вы лучшие!»

На пресс-конференции говорили уже серьезно. Медведев сказал, что не гордится поведением в матче Лопесом и вообще «повел себя как идиот».

В четвертьфинале против Стэна Вавринки Даниил все же примирился с внутренними демонами – а заодно и с трибунами, окончательно выйдя из образа анфан-терибля. После победы Медведеву аплодировали, и он закончил интервью на корте словами: «Простите, ребята, и спасибо», – в итоге признав, что заслуживал хейт нью-йоркских зрителей. Оставшуюся часть турнира он провел на светлой стороне и прорвался в первый финал на «Шлемах».

И в этом финале зрители, которых Даниил завоевал на этом турнире, скандировали его имя и гнали его в решающий сет.

Вся эта арка закрепила за Медведевым статус одного из самых меметичных игроков в туре. Он как никто умеет устраивать шоу и выдавать фразы и жесты, которые потом разлетаются на мемы. Чего только стоит «маленькая кошка» с Australian Open-2022 .

Родился Медведев – король речей

Дебютный финал «Шлема» Медведев проиграл, но на церемонии награждения сорвал овации: и за искренность, и за уважение к сопернику, и за юмор, и за умение держаться после обидного поражения, все-таки обрушившегося, когда так захотелось поверить в достижимость победы.

Оказалось, что с микрофоном Медведев не менее органичен и изобретателен, чем с ракеткой.

Он шутил, обращаясь к Надалю: «Я смотрел на экран, там показывали твой первый «Шлем», второй, 19-й. И я подумал: «Если б я выиграл, что бы они показали?»

Трогательно делился, что творилось в голове перед камбэком: «Если честно, я уже думал, что буду говорить в речи, а то она уже через 20 минут. Поражение в трех сетах в первом финале… Я старался бороться, но не получалось. И я думал, что все равно нужно бороться за каждый мяч».

Даниил расставил точки над i в турбулентных отношениях со зрителями: «В начале турнира я это сказал по-плохому, но теперь говорю по-хорошему: ваша энергия привела меня в финал».

Такие душевные речи нам еще не раз приходилось слушать в Нью-Йорке и Мельбурне – где он потом проиграл еще четыре финала, но всегда поражал речью финалиста. Иногда он делал это мило – например, после решающего матча на US Open-2023, где грустил, что не смог второй раз подарить жене трофей на годовщину свадьбы.

Иногда довольно агрессивно – как на Australian Open-2022, где он обвинил мешавшие ему трибуны в том, что они убили в нем любовь к теннису.

Но как бы Медведев ни выступал, это всегда искренне. И всегда отдельное событие.

Результаты вместе с яркостью сделали его теннисной суперзведой. Еще в 2019-м к нему пришли крупные контракты: весной Медведев подписался с Lacoste, перед US Open – с часами Bovet, а вскоре после турнира – с BMW и «Тинькофф». А L’Equipe под конец года напечатала интервью с Даниилом под заголовком «Царь родился». К статусу знаменитости Медведев отнесся спокойно, не воспринимая его «как что-то положительное или негативное».

А еще изменился его статус в туре. «Раньше, когда я брал титул – что случалось раз в четыре месяца, – меня просто все поздравляли. Сейчас смеются и говорят: ой все, мы тебя больше не поздравляем, потому что устали уже делать это каждую неделю», – шутил Даниил.

Сейчас Медведев не берет титулы каждую неделю (на данный момент он не выигрывал их больше года), но он все равно стабильный игрок топ-5, претендент на «Большие шлемы» и одна из главных звезд тура. И фундамент для всего, что он по-прежнему имеет, был заложен как раз летом и осенью 2019-го. Тогда он и стал Медведевым, которого все знают и любят (или наоборот не любят).

