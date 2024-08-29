Попырин о Джоковиче: «Он величайший игрок всех времен и один из лучших в мире прямо сейчас, но я могу с ним бороться»
Алексей Попырин ответил, какие уроки извлек из прошлых матчей с Новаком Джоковичем. Они встретятся в третьем круге US Open.
«Честно говоря, [узнал], что я могу с ним бороться. Он величайший игрок всех времен и один из лучших в мире прямо сейчас. Но я могу навязать борьбу, и только в решающие моменты он немного прибавляет, так что мне нужно быть к этому готовым.
Надеюсь, Дьере сыграет с ним пять сетов (смеется)», – сказал Попырин после победы над Педро Мартинесом.
Отметим, что в итоге Дьере снялся по ходу третьего сета матча с Джоковичем.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @TennisAustralia
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