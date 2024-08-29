Попырин о Джоковиче: «Он величайший игрок всех времен и один из лучших в мире прямо сейчас, но я могу с ним бороться»

Алексей Попырин ответил, какие уроки извлек из прошлых матчей с Новаком Джоковичем . Они встретятся в третьем круге US Open .

«Честно говоря, [узнал], что я могу с ним бороться. Он величайший игрок всех времен и один из лучших в мире прямо сейчас. Но я могу навязать борьбу, и только в решающие моменты он немного прибавляет, так что мне нужно быть к этому готовым.

Надеюсь, Дьере сыграет с ним пять сетов (смеется) », – сказал Попырин после победы над Педро Мартинесом.

Отметим, что в итоге Дьере снялся по ходу третьего сета матча с Джоковичем.