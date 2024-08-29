Джокович первым выиграл минимум 90 матчей на каждом «Большом шлеме»

Новак Джокович после победы во втором круге US Open стал первым теннисистом, который выиграл минимум 90 матчей на каждом турнире «Большого шлема».

Серб победил в 97 встречах на «Уимблдоне», 96 – на «Ролан Гаррос», 94 – на Australian Open и 90 на US Open. Его процент побед на «Больших шлемах» – 88.