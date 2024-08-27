Соболенко о победе на старте US Open: «Рада, что несмотря на не самое лучшее самочувствие на корте, смогла выиграть в двух сетах»

Арина Соболенко прокомментировала победу в первом круге US Open

Она обыграла Присциллу Хон 6:3, 6:3.

«Думаю, хоть я сегодня и не показала свой лучший теннис, я боролась в каждом розыгрыше и старалась использовать любой удар, который мог бы сработать. Я рада, что несмотря на не самое лучшее самочувствие на корте, смогла выиграть в двух сетах – особенно против кого-то вроде нее. Очень хитрого игрока.

Она показала очень хороший, агрессивный теннис. Было нелегко столкнуться с ней в первом круге», – сказала Соболенко в интервью на корте.

Дальше белоруска сыграет с Лючией Бронцетти.