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Соболенко о победе на старте US Open: «Рада, что несмотря на не самое лучшее самочувствие на корте, смогла выиграть в двух сетах»

Арина Соболенко прокомментировала победу в первом круге US Open

Она обыграла Присциллу Хон 6:3, 6:3. 

«Думаю, хоть я сегодня и не показала свой лучший теннис, я боролась в каждом розыгрыше и старалась использовать любой удар, который мог бы сработать. Я рада, что несмотря на не самое лучшее самочувствие на корте, смогла выиграть в двух сетах – особенно против кого-то вроде нее. Очень хитрого игрока.

Она показала очень хороший, агрессивный теннис. Было нелегко столкнуться с ней в первом круге», – сказала Соболенко в интервью на корте.

Дальше белоруска сыграет с Лючией Бронцетти.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @TheTennisLetter
logoUS Open
logoWTA
logoПрисцилла Хон
logoАрина Соболенко
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