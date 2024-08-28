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Первый матч Синнера после допинг-скандала, победы Медведева и Мирры. Что происходит на US Open?

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На US Open идет второй игровой день, и к российской ночи уже случилось много интересного. Смотрим.

У Синнера первая победа после допинг-скандала

Если кто забыл, на неделе перед US Open выяснилось, что первая ракетка мира Янника Синнер дважды сдавал допинг-пробы со следами стероидов – но избежал дисквалификации.

Перед стартом в Нью-Йорке итальянец много комментировал скандал, а еще обмолвился – ожидания от турнира у него невысокие. И по старту матча с Маккензи Макдональдом к Синнеру, конечно, были вопросы – в первом сете он влетел 2:6, потом сразу же отдал подачу во втором.

Но после этого итальянец зацепился, в очень-очень-очень длинном гейме отыграл брейк – и захватил матч под полный контроль. 2:6, 6:2, 6:1, 6:2 – и в матче был отрезок, когда Синнер взял 21 очко подряд.

Дальше Янник встретится с №49 в мире Алексом Микельсеном.

Отдельно стоит отметить, что встретили Синнера на корте не очень тепло.

Медведев принял вокруг сетки – и победил в четырех сетах

В первом круге Даниил Медведев попал на Душана Лайовича – между прочим, ведшего в личных встречах 2:1. Но теперь счет равный – после непростой победы россиянина со счетом 6:3, 3:6, 6:3, 6:1.

По ходу матча у Медведева были провали, но были и очень классные моменты – как этот прием вокруг сетки.

Стартовал и Роман Сафиуллин – и победил американца Мэтью Форбса со счетом 6:4, 7:6(2), 6:2.

Мирра Андреева – во втором круге

6:2, 7:6(4) против Камилы Осорио. Во втором сете там было задорно – со счета 2:1 в пользу Мирры было 9 брейков подряд. Получилось, что россиянка дважды не подала на матч, но потом повела 5:0 на тай-брейке – и уже не отпустила.

Между прочим, для Мирры это 9-я победа в 11 последних матчах. Дальше ее ждет американка Эшлин Крюгер.  

Еще во второй круг вышли:

● Анастасия Павлюченкова, быстро разобравшаяся с обладательницей wild card и 145-й ракеткой мира Тайлой Престон – 6:2, 6:0;

● Анна Калинская, выбившая Лорин Дэвис – 6:2, 6:2;

● А увереннее всех победила Диана Шнайдер – 6:0, 6:1 против Нади Подорошки.

Рахимова чуть не взяла сет у Швентек

Первая ракетка мира Ига Швентек с 2019-го не проиграла ни сета на стадии первого круга турниров «Большого шлема». Во вторник серия была максимально близка к завершению, когда Камилла Рахимова вела 6:3 на тай-брейке второго сета. Но Швентек мощно включилась, выиграла пять очков подряд и закрыла матч – 6:4, 7:6(6).

Теперь у нее уже 80 побед в основных сетках ТБШ – при том, что ей всего 23 года.

Новый провал Циципаса

Стефанос Циципас по ходу этого сезона выпал из топ-10. А US Open всегда был для него самым тяжелым «Шлемом» – грек никогда не проходил в Нью-Йорке дальше третьего круга.

И когда в первом круге Циципасу достался мощный Танаси Коккинакис, стало понятно, что среди топов грек – наверное, главный претендент на вылет. Потому что с парнями, которые умеют сильно подавать и любят сильно бить, Стефаносу всегда тяжело.

Прогноз сбылся – 7:6(5), 4:6, 6:3, 7:5 в пользу Коккинакиса.

Циципас потерпел четвертое поражение в последних пяти матчах, впервые с US Open-2022 вылетел в первом круге «Шлема» и впервые с 2018-го завершил сезон без полуфиналов на ТБШ.

23-е подряд поражение Чжан Шуай

Китаянке принадлежит антирекорд – ни в женском, ни в мужском туре ни у кого не было серий поражений длиннее. Причем во вторник она очень хорошо начала – повесила баранку Эшлин Крюгер, которая до этого проиграла все шесть матчей в основных сетах ТБШ. Но итоге – поражение 6:0, 1:6, 5:7.

Может возникнуть вопрос, как теннисистка, не выигравшая ни одного матча с января 2023-го, попадает в основные сетки «Больших шлемов»? Тут все просто.

Когда серия началась, китаянка была теннисисткой топ-50. Летом 2023-го она взяла перерыв на полгода из-за травмы – и у нее появился защищенный рейтинг. То есть WTA зафиксировала позицию на момент травмы, и Чжан Шуай может использовать зафиксированный рейтинг, чтобы заявляться на турниры.

Правда, скоро все для нее кончится. US Open был для нее седьмым турниром после травмы, а защищенный рейтинг она может использовать только на восьми.

Зато в мужской сетке Адриан Маннарино обыграл Борну Чорича (когда-то дошедшего на US Open до четвертьфинала) и прервал 10-матчевую серию поражений.

Феерические платье и победа Осаки

Наоми Осака сначала поразила платьем, в котором вышла на первый круг US Open. Прямо какой-то гипертрофированный наряд принцессы.

А потом поразила игрой против 10-й ракетки мира Алены Остапенко. Осака впервые за четыре года обыграла соперницу из топ-10 – 6:3, 6:2.

И как обыграла! В первом сете, например, она не допустила ни одной невынужденной ошибки.

После матча Наоми заплакала.

Коллинс отказалась от прощальной церемонии

11-я ракетка мира Даниэль Коллинс проиграла Кэролайн Доулхайд – 6:1, 5:7, 4:6. И на этом ее карьера на «Больших шлемах» окончена – потому что в конце сезона американка уходит из тенниса.

Интересно, что организаторы явно хотели устроить ей прощальную церемонию – как в понедельник Доминику Тиму и Диего Шварцману. Но Коллинс быстро убежала с корта, и ей даже не успели подарить цветы.

На пресс-конференции после матча американка пояснила позицию: «Я не из тех, кто любит отмечать свои достижения. У меня есть проблема с чувством вины из-за успеха. Мне не нравится, когда все внимание на меня. Мне кажется, внимания мне хватит на всю жизнь.

Это как в фильме «Знакомство с Факерами» у Гейлорда есть выставка всех его медалей за 18-е место. Я такой быть не хочу».

Прорывы дня

Мариано Навоне забрался на 36-ю строчку рейтинга исключительно за счет результатов на грунте. Оцените, обыграв в первом круге US Open Даниэля Альтмайера, аргентинец:

● впервые в карьере выиграл матч основной сетки уровня ATP на харде;

● выиграл всего пятый профессиональный матч на харде – и первый с 2020-го;

● впервые прошел соперника из топ-1000 на харде.

Еще стоит отметить 193-ю ракетку мира Тристана Шулкейта, который ушел с 0:2 по сетам против Таро Даниэля. Для него это первая в карьере победа на уровне основного тура и вторая – в матчах против топ-100. Дальше он сыграет с Якубом Меньшиком, в трех сетах выбившим Феликса Оже-Альяссима.

Удар дня – Каролина Мухова

Прошлогодняя полуфиналистка выдала чудо из-за спины.

Техника дня – Александра Саснович

Совершенно неканоническая подача у белоруски.

Журналист Тумани Карайол даже провел аналогию для ценителей: «Фламенко-подача Саснович, когда она стоит в этой позе добрые три секунды, должна – наряду с орлиным форхендом Гулбиса – войти в число самых легендарных ударов нынешней эпохи».

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Фото: Gettyimages/Luke Hales / Staff, Mike Stobe / Stringer, Matthew Stockman / Staff; East News/AP Photo/Seth Wenig, AP Photo/Matt Rourke; Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

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