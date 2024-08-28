Андрееску – Паолини, обыгравшей ее третий раз в сезоне на ТБШ: «Дай мне выиграть в следующий раз»

Жасмин Паолини обыграла Бьянку Андрееску в первом круге US Open – 6:7(5), 6:2, 6:4.

Итальянка третий раз в сезоне победила Андрееску на «Больших шлемах (ранее на «Ролан Гаррос» и «Уимблдоне»).

После матча канадка сказала у сетки: «Дай мне выиграть в следующий раз... Боже». Паолини ответила: «Извини».

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