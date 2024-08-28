Синнер провел и выиграл первый матч после допинг-скандала

Первая ракетка мира Янник Синнер победил №140 Маккензи Макдональда в первом круге US Open – 2:6, 6:2, 6:1, 6:2.

С конца третьего до середины четвертого сета Синнер выиграл 21 очко подряд.

Это был первый матч Синнера после допингового скандала, произошедшего на прошлой неделе.

Теперь итальянец встретится с Алексом Микельсеном.

Вы спрашиваете, в чем разница между делами Валиевой и Синнера. Объясняем

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