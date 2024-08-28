Синнер провел и выиграл первый матч после допинг-скандала
Первая ракетка мира Янник Синнер победил №140 Маккензи Макдональда в первом круге US Open – 2:6, 6:2, 6:1, 6:2.
С конца третьего до середины четвертого сета Синнер выиграл 21 очко подряд.
Это был первый матч Синнера после допингового скандала, произошедшего на прошлой неделе.
Теперь итальянец встретится с Алексом Микельсеном.
Вы спрашиваете, в чем разница между делами Валиевой и Синнера. Объясняем
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Опубликовала: Любовь Энина
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