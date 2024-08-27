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Синнера освистали при выходе на корт на US Open

Янник Синнер проводит первый матч после допингового скандала.

Он играет US Open против американца Маккензи Макдональда.

При выходе на Стадион Артура Эша Синнера освистали.

Вы спрашиваете, в чем разница между делами Валиевой и Синнера. Объясняем

7 важных вопросов по допинг-делу Янника Синнера

«Хватит держать нас за дураков». Реакция тенниса на допинг-провал Синнера

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Опубликовала: Любовь Энина
logoUS Open
болельщики
logoATP
logoЯнник Синнер
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