Синнера освистали при выходе на корт на US Open
Янник Синнер проводит первый матч после допингового скандала.
Он играет US Open против американца Маккензи Макдональда.
При выходе на Стадион Артура Эша Синнера освистали.
Вы спрашиваете, в чем разница между делами Валиевой и Синнера. Объясняем
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Опубликовала: Любовь Энина
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