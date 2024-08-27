Коллинс провела последний одиночный матч на турнире «Большого шлема» в карьере
11-я ракетка мира Даниэль Коллинс проиграла Кэролайн Доулхайд в первом круге US Open – 6:1, 5:7, 4:6. Во втором сете она ушла со счета 0:2 и повела с брейком, но упустила преимущество.
30-летняя американка провела последний одиночный матч на «Больших шлемах». Она завершит карьеру после этого сезона.
После игры Коллинс так быстро покинула корт, что директор турнира Стэйси Алластер не успела вручить ей букет. Вероятно, Коллинс также отказалась от церемонии в свою честь.
Завтра Коллинс сыграет пару с Каролин Гарсия.
Опубликовала: Любовь Энина
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