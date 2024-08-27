Алькарас о том, чему можно у него поучиться: «Радоваться игре. Кажется, что я никогда не чувствую давления»
Карлос Алькарас рассказал, чему можно у него поучиться
«Если честно, я не знаю, чему юниоры могут у меня поучиться. Пожалуй, радоваться игре. Кажется, что я никогда не чувствую давления. Все очки я играю одинаково. Действую агрессивно, не боюсь выходить к сетке. Бью мощно. И, конечно, иногда делаю дропшоты (улыбается). Наверное, вот чему».
Опубликовала: Любовь Энина
Источник: tennis.com
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