Алькарас о том, чему можно у него поучиться: «Радоваться игре. Кажется, что я никогда не чувствую давления»

Карлос Алькарас рассказал, чему можно у него поучиться

«Если честно, я не знаю, чему юниоры могут у меня поучиться. Пожалуй, радоваться игре. Кажется, что я никогда не чувствую давления. Все очки я играю одинаково. Действую агрессивно, не боюсь выходить к сетке. Бью мощно. И, конечно, иногда делаю дропшоты (улыбается) . Наверное, вот чему».