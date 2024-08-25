Алькарас о травме лодыжки: «Уверен, что завтра или через пару дней все будет в порядке»

Теги травмы US Open ATP Карлос Алькарас Теннис

Карлос Алькарас подтвердил, что травма лодыжки оказалась несерьезной.

Вчера испанец подвернул ногу на тренировке.

«Я не переживал по поводу участия в US Open. Конечно, я был зол, потому что не хотел досрочно заканчивать тренировку из уважения к Серундоло. Я вообще никакую тренировку не хотел бы так завершать. Я хочу заниматься, прогрессировать и как можно лучше подготовиться к турниру. Но, честно говоря, о лодыжке я не беспокоился. Уверен, что завтра или через пару дней все будет в порядке. Просто нужно время. 

Думаю, все нормально. Я прервал тренировку на случай, если станет еще хуже. Спустя несколько часов я уже чувствовал себя хорошо, нога в порядке.

Завтра [в воскресенье] я попробую потренироваться в полную силу, не думая о произошедшем. Сегодня буду заниматься восстановлением». 

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5 комментариев
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Ну и отлично. Без карася на US Open было бы скучнее
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ну и хорошо. хочется, чтобы все фавориты сыграли. так интереснее будет)
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Хорошо если так. Береги себя Карлос👊.
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