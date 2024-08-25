Алькарас о травме лодыжки: «Уверен, что завтра или через пару дней все будет в порядке»

Карлос Алькарас подтвердил, что травма лодыжки оказалась несерьезной.

Вчера испанец подвернул ногу на тренировке.

«Я не переживал по поводу участия в US Open. Конечно, я был зол, потому что не хотел досрочно заканчивать тренировку из уважения к Серундоло. Я вообще никакую тренировку не хотел бы так завершать. Я хочу заниматься, прогрессировать и как можно лучше подготовиться к турниру. Но, честно говоря, о лодыжке я не беспокоился. Уверен, что завтра или через пару дней все будет в порядке. Просто нужно время.

Думаю, все нормально. Я прервал тренировку на случай, если станет еще хуже. Спустя несколько часов я уже чувствовал себя хорошо, нога в порядке.

Завтра [в воскресенье] я попробую потренироваться в полную силу, не думая о произошедшем. Сегодня буду заниматься восстановлением».

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