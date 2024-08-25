Новак Джокович: «Соперничество с молодыми топами приносит мне удовольствие и вдохновляет на то, чтобы постоянно совершенствовать свой теннис»

Теги Новак Джокович US Open ATP Теннис

Олимпийский чемпион Новак Джокович рассказал, что его мотивирует в теннисе.

«Я много лет в туре. Видел разные поколения игроков, и сейчас формируется новая когорта топов, новые принципиальные соперники. Думаю, это важно для тура.

Соперничество с Янником и Карлосом, а также со Зверевым, Медведевым или Циципасом приносит мне удовольствие и вдохновляет на то, чтобы постоянно совершенствовать свой теннис и быть способным во время матчей с ними на самых важных стадиях турниров бегать часами. Разница в возрасте значительная, но на меня это не особо влияет. Я доволен собой, своим теннисом и тем, чего добился в последние годы.

Я должен более избирательно подходить к составлению календаря, чтобы быть в своей лучшей форме и показывать наилучшую игру. Поэтому я отдаю приоритет «Большим шлемам» и турнирам, где я представляю страну. Они мотивируют меня больше остальных. 

А еще у меня есть и другие дела, которые мотивируют выходить на корт. Мне нравится быть частью истории тенниса, частью PTPA. Даже до того, как она была основана, я уже старался отстаивать интересы игроков в Совете ATP.

Я чувствую, что у меня есть определенные обязанности как у человека с именем и статусом в спорте, человека, на которого наряду с Федерером и Надалем ориентируется молодежь. Я всегда стараюсь находить баланс и вносить хороший вклад. Именно поэтому я еще здесь».

У Джоковича теперь есть абсолютно все титулы в теннисе. Уникальное величие

10 комментариев
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Джокович наравне играет уже с третьим поколением игроков и все еще в топе. Последнее поколение топов уже начал химичить)
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Джока знает своё тело и пока может соперничать с молодым он будет это делать, тем более это и доход приносит. А молодые должны радоваться, что могут поиграть с лучшим теннисистом в истории.
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Как можно совершенствовать то что и так совершенно? Какую мотивацию можно найти когда выиграно абсолютно всё? Видимо ответы на эти вопросы есть только у Джоковича! Воистину великий!
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Ноле играет в умный теннис, а как оказалось, сегодняшняя молодежь, плотно сидит на анаболах, стараясь таким образом компенсировать отсутствие мозгов
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/ Разница в возрасте значительная, но на меня это не особо влияет. /

А мы такие тупые и пялимся в мониторы и думаем - ну что же чёрт возьми на тебя влияет... Какой-то невероятный чел.
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Новак среди молодых топов и сам молодеет. Не расстанусь с теннисным кортом, буду вечно молодым...
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Ответ Великий Алонсо
Комментарий удален пользователем
Эдберг -1966
Кафельников -1974
Сафин -1980
Джокович -1987
Сколько тут поколений? 2 или 4?
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Ответ dalmolchun
Эдберг -1966 Кафельников -1974 Сафин -1980 Джокович -1987 Сколько тут поколений? 2 или 4?
Здесь 4, даже 5 можно сказать. Поколение 1975-1979 пропущено)
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даже не встал выделять всяких псевдо топ 3 БИГа Руняшку и всяких фрицев потому что сам понимает что они нули
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Комментарий удален модератором
Ответ Aibek Mak
Джокович наравне играет уже с третьим поколением игроков и все еще в топе. Последнее поколение топов уже начал химичить)
Комментарий удален пользователем
Ответ Радость Ди Мария
/ Разница в возрасте значительная, но на меня это не особо влияет. / А мы такие тупые и пялимся в мониторы и думаем - ну что же чёрт возьми на тебя влияет... Какой-то невероятный чел.
Ладно. Есть в закормах родины, чтоб Новаче отсыпать

Уйти вовремя

* * *
Я должен был уйти примерно в 37 на рок,
Но почему-то задержался.
Я должен был зайти в тайгу к медведям в 40,
Но почему-то в городе остался.

Я должен был понять исток беды,
Но я не смог, не понял.
Не разгадал причудливость пути,
Где рядом пляшут кони.

Возможно, время ещё есть в оковы.
Возможно ждёт немая жесть основы.
Возможно вовремя уйду в расколы.
Возможно я себя найду частично новым.
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