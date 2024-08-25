Новак Джокович: «Соперничество с молодыми топами приносит мне удовольствие и вдохновляет на то, чтобы постоянно совершенствовать свой теннис»
Олимпийский чемпион Новак Джокович рассказал, что его мотивирует в теннисе.
«Я много лет в туре. Видел разные поколения игроков, и сейчас формируется новая когорта топов, новые принципиальные соперники. Думаю, это важно для тура.
Соперничество с Янником и Карлосом, а также со Зверевым, Медведевым или Циципасом приносит мне удовольствие и вдохновляет на то, чтобы постоянно совершенствовать свой теннис и быть способным во время матчей с ними на самых важных стадиях турниров бегать часами. Разница в возрасте значительная, но на меня это не особо влияет. Я доволен собой, своим теннисом и тем, чего добился в последние годы.
Я должен более избирательно подходить к составлению календаря, чтобы быть в своей лучшей форме и показывать наилучшую игру. Поэтому я отдаю приоритет «Большим шлемам» и турнирам, где я представляю страну. Они мотивируют меня больше остальных.
А еще у меня есть и другие дела, которые мотивируют выходить на корт. Мне нравится быть частью истории тенниса, частью PTPA. Даже до того, как она была основана, я уже старался отстаивать интересы игроков в Совете ATP.
Я чувствую, что у меня есть определенные обязанности как у человека с именем и статусом в спорте, человека, на которого наряду с Федерером и Надалем ориентируется молодежь. Я всегда стараюсь находить баланс и вносить хороший вклад. Именно поэтому я еще здесь».
У Джоковича теперь есть абсолютно все титулы в теннисе. Уникальное величие
А мы такие тупые и пялимся в мониторы и думаем - ну что же чёрт возьми на тебя влияет... Какой-то невероятный чел.
Кафельников -1974
Сафин -1980
Джокович -1987
Сколько тут поколений? 2 или 4?
Уйти вовремя
* * *
Я должен был уйти примерно в 37 на рок,
Но почему-то задержался.
Я должен был зайти в тайгу к медведям в 40,
Но почему-то в городе остался.
Я должен был понять исток беды,
Но я не смог, не понял.
Не разгадал причудливость пути,
Где рядом пляшут кони.
Возможно, время ещё есть в оковы.
Возможно ждёт немая жесть основы.
Возможно вовремя уйду в расколы.
Возможно я себя найду частично новым.