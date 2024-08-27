Джокович о спортивном долголетии: «Меня сразу научили, что профилактика травм продлевает карьеру»

Вторая ракетка мира Новак Джокович поделился рецептом спортивного долголетия

В первом круге US Open он обыграл Раду Албота, а потом дал интервью на корте Джеймсу Блэйку.

– Тебе 37, а передвигаешься, как будто тебе все еще 21. Как тебе удается так долго это делать?

– Нет одного слова или секрета, который бы это описал. Это просто образ жизни и то, как я отношусь к своей карьере в теннисе. Мне повезло с раннего возраста быть окруженным знающими людьми, которые горели своим делом и поделились со мной своим опытом. Меня сразу научили, что профилактика [травм] продлевает карьеру. Растяжка, разминка. Все, что я делал раньше, вернется ко мне позже.

Тело – одна часть. Психология и эмоциональный аспект – другая. Нужно найти оптимальный баланс. Мне все еще нравится соревноваться, я очень критичен к себе на корте, иногда расстраиваюсь. В конечном итоге этот спорт мне многое подарил. То, что я продолжаю играть и отдаю всего себя каждый раз, когда выхожу на корт – мой способ отплатить этому замечательному спорту.

Месть Джоковича, танцы Касаткиной, слезы и судороги – главное в первый день US Open