Касаткина о танце после победы на старте US Open: «Теперь все знают, как я потрясающе танцую»

Дарья Касаткина станцевала после победы в первом круге US Open

Она обыграла Жаклин Кристиан 6:2, 6:4.

«Танец? Называть это танцем – чересчур.

Это придуманный танец, отсылка к нашей локальной шутке с Наташей и Ариной Родионовой. Мы договорились, что я станцую, если выиграю. Хотя мне очень не хотелось. Но в итоге станцевала – и надеялась, что никто не заметит. Заметили. И это сразу набрало 200 тысяч просмотров на странице US Open в инстаграме*.

Теперь все знают, как я потрясающе танцую. Может быть, если выиграю следующий матч, то повторю празднование».

*Instagram – продукт компании Meta, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации.

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