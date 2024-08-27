Касаткина о танце после победы на старте US Open: «Теперь все знают, как я потрясающе танцую»
Дарья Касаткина станцевала после победы в первом круге US Open
Она обыграла Жаклин Кристиан 6:2, 6:4.
«Танец? Называть это танцем – чересчур.
Это придуманный танец, отсылка к нашей локальной шутке с Наташей и Ариной Родионовой. Мы договорились, что я станцую, если выиграю. Хотя мне очень не хотелось. Но в итоге станцевала – и надеялась, что никто не заметит. Заметили. И это сразу набрало 200 тысяч просмотров на странице US Open в инстаграме*.
Теперь все знают, как я потрясающе танцую. Может быть, если выиграю следующий матч, то повторю празднование».
*Instagram – продукт компании Meta, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации.
Месть Джоковича, танцы Касаткиной, слезы и судороги – главное в первый день US Open
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: tennis.com
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