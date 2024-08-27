Месть Джоковича, танцы Касаткиной, слезы и судороги – главное в первый день US Open

В Нью-Йорке стартовал последний «Большой шлем» сезона – US Open . Чем запомнился первый игровой день?

Рублев победил, но побил ракетку

Андрей Рублев успешно стартовал с победы над непростым соперником – Тиаго Сейботом Уайлдом, который способен играть очень мощно и побеждать топов (Даниил Медведев на «Ролан Гаррос»-2023 подтвердит). Рублев закрыл его в трех сетах – 6:3, 7:6(5), 7:5.

Правда, в третьем сете Рублев уже с трудом справлялся с напряжением – в начале партии матерился и получил за это предупреждение. А при счете 4:5 четыре раза долбанул ракеткой по корту.

Правда, предупреждения за это не получил – а оно бы привело к автоматическому штрафу на очко и могло бы создать серьезные проблемы.

Дальше Рублев сыграет с Артуром Риндеркнешем.

Касаткина танцевала

Первая ракетка России Дарья Касаткина в первом матче дня обыграла Жаклин Кристиан – 6:2, 6:4. И интересно отметила победу.

Когда после матча ее спросили о танце, Касаткина ответила: «Танец? Называть это танцем – чересчур».

Выяснилось, что это отсылка к предыдущему влогу Касаткиной, где этому танцу обучали Арину Родионову. «Мы договорились, что я станцую, если выиграю. Хотя мне очень не хотелось. Но в итоге станцевала – и надеялась, что никто не заметит. Заметили. Теперь все знают, как я потрясающе танцую. Может быть, если выиграю следующий матч, то повторю празднование».

Во втором круге Касаткина поборется с Пейтон Стернс.

А как дела у других россиянок? У Кудерметовой все плохо

Эрика Андреева победила Юэ Юань – 6:3, 7:6(7).

Екатерина Александрова обыграла Викторию Томову – 6:7(4), 6:0, 7:5.

Анна Блинкова уступила Эмме Наварро – 1:6, 1:6.

А Вероника Кудерметова проиграла Элизе Мертенс – 6:3, 4:6, 3:6. Вероника потерпела четвертое поражение подряд и вылетела в первом круге на всех «Больших шлемах» в этом сезоне – такой неудачный год у нее впервые в карьере. Вообще, начав год 16-й, сейчас она близка к вылету из топ-50. Тяжелый сезон.

Джокович отомстил за братьев и установил новый рекорд

Новак Джокович в первом круге легко убрал Раду Албота – 6:2, 6:2, 6:4. Перед матчем он пошутил, что Албот в свое время обыграл обоих его младших братьев – так что Новак будет мстить. Получилось.

Для серба это была 89-я победа на US Open – он теперь делит второе место с Роджером Федерером. Больше матчей в Нью-Йорке выиграл только Джимми Коннорс – 98. При этом Джокович 78-й раз выиграл на центральном корте US Open – больше всех мужчин в истории.

Дальше у него сербское дерби с Ласло Дьере.

У топов в первый день все нормально

Вообще за весь первый день была только одна относительная сенсация – 15-я ракетка мира Хольгер Руне без шансов влетел Брэндону Накашиме (2:6, 1:6, 4:6).

Пока что у Руне не получается реализовать потенциал и превратиться в стабильного игрока топ-10 – не говоря уже про превращение в претендента на «Большие шлемы».

А Накашима третий раз за последний месяц и четвертый раз в сезоне обыграл соперника из топ-20. С учетом того, что до 2024-го у него было всего четыре победы над игроками двадцатки, прогресс очевиден.

Попрощались с Тимом и Шварцманом

В первом круге проиграли чемпион-2020 Доминик Тим и экс-восьмая ракетка мира Диего Шварцман. Первый завершит карьеру этой осенью в Вене, а второй – в следующем феврале в Буэнос-Айресе. Так что с US Open они оба попрощались.

Организаторы оформили все красиво – после матча обоим подарили большие коллажи с их лучшими фотографиями с US Open.

Шварцман даже прослезился.

Камбэк дня – Клара Бюрель

В матче с чемпионкой-2017 Слоун Стивенс француженка проиграла первые 9 геймов, уступала 3:5 во втором сете и 4:5 на подаче соперницы в третьей партии.

Итог – победа со счетом 0:6, 7:5, 7:5.

Страшное дня – Йошихито Нишиока

Японец снялся с матча против Миомира Кецмановича в пятом сете – и выглядело это немного пугающе. Он лежал на корте и не мог встать.

Оправившись, он объяснил ситуацию в твиттере: «У меня были судороги в пояснице, и я не мог встать, потому что свело ноги. Вообще у меня возникали спазмы в лопатках, бедрах и ребрах, я не мог дышать. В итоге меня увезли на кресле. Судороги не прекращались около часа, но теперь утихли.

У меня сильно болит все тело, поэтому я снимусь с пары и вернусь в Японию».

Молодежь побеждает

В первый день во второй круг вышла самая молодая теннисистка в сетке – и это не Мирра Андреева, а 16-летняя Ива Йович. Американка дебютировала в основе ТБШ и победила Магду Линетт 6:4, 6:3.

А еще во второй круг пробилась третья по молодости участница основной сетки US Open-2024 – 18-летняя австралийка Майя Джойнт. Она обыграла Лауру Зигемунд – 6:4, 7:5.

Между ними в списке самых юных расположилась как раз Мирра. Она сыграет во вторник.

Розыгрыш дня – Григор Димитров

Волшебные руки.

Празднование дня – Артур Риндеркнеш

Так распустил локоны после пятисетовой победы, что потом прокомментировал это в твиттере: «Ведь я этого достоин».

Что нужно знать об Эрике Андреевой – старшей сестре Мирры. Она вышла во 2-й круг US Open

Фото: East News /AP Photo/Matt Rourke