16-летняя Йович провела и выиграла первый матч в основе турнира «Большого шлема»

16-летняя Ива Йович обыграла Магду Линетт в первом круге US Open – 6:4, 6:3.

Cамая молодая теннисистка в сетке провела и выиграла первый матч в основе турнира «Большого шлема».

Дальше американка сыграет c Екатериной Александровой .

Месть Джоковича, танцы Касаткиной, слезы и судороги – главное в первый день US Open