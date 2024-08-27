16-летняя Йович провела и выиграла первый матч в основе турнира «Большого шлема»
16-летняя Ива Йович обыграла Магду Линетт в первом круге US Open – 6:4, 6:3.
Cамая молодая теннисистка в сетке провела и выиграла первый матч в основе турнира «Большого шлема».
Дальше американка сыграет c Екатериной Александровой.
Месть Джоковича, танцы Касаткиной, слезы и судороги – главное в первый день US Open
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @TennisNewsTPN
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