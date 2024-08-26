Янник Синнер: «Если честно, у меня низкие ожидания от US Open»

Теги US Open допинг ATP Янник Синнер Теннис

Янник Синнер признался, что боролся с бессонницей во время разбирательства по его допинговому делу.

«С тех пор, как я узнал о [положительной пробе], я не был самим собой на корте. Я перестал получать позитивные эмоции от тенниса, но заставлял себя бороться, хотя это было трудно. Я заболел, на фоне стресса начали появляться другие проблемы со здоровьем.

Например, на «Уимблдоне» в ночь перед своим поражением я почти не мог спать, потому что все время думал об этом деле. Теперь я счастлив, что моя невиновность доказана, я снял груз со своих плеч и надеюсь, что ни одному другому игроку не придется пройти через то же самое».

О настрое на US Open 

«Рад, что все закончилось. Я знаю, что потребуется время, чтобы все прояснить и восстановить репутацию и чтобы люди полностью во всем разобрались.

Сейчас я хочу оставить это позади, потому что у меня были плохие времена, и сконцентрироваться на том, что смог победить в Цинциннати – хотя надежды на это у меня не было. Если честно, у меня низкие ожидания от US Open. Понадобится время, чтобы вернуть хороший настрой, да и тело по-прежнему не в идеальном состоянии. Любая победа будет позитивным результатом, мне нужно постепенно восстанавливаться».

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34 комментария
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Давайте вместе пожалеем бедненького читера
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+57
Без стероидов то конечно, как обыгрывать всех подряд, как перебегать Медведева в пятом сете. Сложновато
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"Надеюсь, что ни одному другому игроку не придется пройти через то же самое" - лица Халеп и Шараповой представили?)))
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Чувак просто посмотрел на сетку Медведев-Алькарас-Джокович и понял, что ее не пройдет))))))
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Ты, именно ты Синнер обязан был принять решение о пропуске ближайших турниров когда обнаружили допинг. Внести ясность: ребят, у меня обнаружили допинг, поэтому я пропущу ближайшие турниры, и как только сдам отрицательный тест, я снова вернусь на корт. В этом случае это было бы максимально честно, и игроки тебя еще больше зауважали. А ты зная, что у тебя положительный тест сыграл турниры и выиграл, скрывая результат теста.
+31
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Просто дублирую свой коммент двухдневной давности: "Допиннер потом еще и книгу напишет, про то как ему психологически было тяжело после Майами, и все его последующие проигрыши на тунирах были только поэтому."
Все пошло даже гораздо раньше, чем я ожидал. Спустя два дня с его последних стенаний о том, какой он бедный и несчастный мы узнаем, что оказывается он перед матчем с Медведевым на Уимблдоне всю ночь не спал, потому что думал об этом деле. Почему то спустя два месяца как узнал об этом и именно перед матчем с Медведевым. Знатный любитель прибедняться конечно. Каждое его интервью, это то как у него все плохо, и он не фаворит. А про то, как он регулярно хромает между розыгрышами, а потом бегает в ралли как ни в чем не бывало, все и так видели.
+20
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+19
Как много Янник стал говорить)
+17
-1
+16
Низкие ожидания. Это сколько в нанограммах?
+12
0
+12
Ответ Alexandr
Низкие ожидания. Это сколько в нанограммах?
Одна миллиардная титула🤏
+11
0
+11
С одной стороны интересно узнать, как Янник справится с таким давлением на ближайших крупных соревнованиях, а с другой стороны не хочется его видеть на них вообще
+11
0
+11
Да уж конечно, сложно без массажиста с волшебным кремом.
+8
0
+8
Ответ Guillermo
Так же можно на год улететь с потерей репутации
репутация и так подмочена
+7
0
+7
Без мазать никак
+6
0
+6
Тяжко играется без допинга, оно и понятно. Синнер похож Бейна из "Бэтмена". Как только отключают волшебный эликсир, сразу превращается в доходягу.
+7
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+6
Вот уж действительно,когда фамилия соответствует деянию.
Оттуда и проблемы.
+5
-1
+4
Некому сделать массаж?
+4
0
+4
Ответ Адекватный неадекват
Ты, именно ты Синнер обязан был принять решение о пропуске ближайших турниров когда обнаружили допинг. Внести ясность: ребят, у меня обнаружили допинг, поэтому я пропущу ближайшие турниры, и как только сдам отрицательный тест, я снова вернусь на корт. В этом случае это было бы максимально честно, и игроки тебя еще больше зауважали. А ты зная, что у тебя положительный тест сыграл турниры и выиграл, скрывая результат теста.
Так же можно на год улететь с потерей репутации
+4
-1
+3
Либо лицемер, либо Буратино. Изначально не дисквалифицировали, по итогу тоже и отделался малой кровью, но устраивает долбанный спектакль. Дайте этому неженке морковку
+4
-1
+3
Это называется постелил солому
+2
0
+2
Вылета в первом круге тебе , желательно с баранкой
+4
-2
+2
Еще ничего не закончилось. Постелил соломку Грешник в случае раннего вылета. Если до четвертого круга доедет, то уже неплохо
+2
0
+2
лучше будет слиться с турнира, чем его выигрывать...
+2
0
+2
А мы надеемся, что ты вылетишь в первом же круге.
+4
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+1
Ответ Алексей Иванов
репутация и так подмочена
Подсушат. А год дисквы не подсушить
+1
0
+1
Допинг вышел?
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Надеюсь американские зрители на стадионах его затравят,забулят, захейтят.Чтобы он психологически сломался.
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Ответ Дмитрий Воронцов
Без стероидов то конечно, как обыгрывать всех подряд, как перебегать Медведева в пятом сете. Сложновато
Медведев сам себя перебегал, ночными пятисетовиками против Руусувори. Никакой допинг там не причём, он умер после 2 сетов.
+9
-9
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Ответ evgeniiios
Медведев сам себя перебегал, ночными пятисетовиками против Руусувори. Никакой допинг там не причём, он умер после 2 сетов.
Медведеву тогда в 2021 повезло что Джокович отбегал свой 5 сетовик в полуфинале, так бы Данька его бы не выиграл
+5
-5
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Уверена, что все, что он говорит про свое ментальное состояние, правда. Вопрос, стоила ли того игра в молчанку, ну или за него все решили спонсоры и прочий менеджмент. Жаль, ведь вроде и без ранних баснословных спонсорских контрактов и чрезмерно активной фармы были данные для успешной долгосрочной карьеры.
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