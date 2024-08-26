Янник Синнер: «Если честно, у меня низкие ожидания от US Open»
Янник Синнер признался, что боролся с бессонницей во время разбирательства по его допинговому делу.
«С тех пор, как я узнал о [положительной пробе], я не был самим собой на корте. Я перестал получать позитивные эмоции от тенниса, но заставлял себя бороться, хотя это было трудно. Я заболел, на фоне стресса начали появляться другие проблемы со здоровьем.
Например, на «Уимблдоне» в ночь перед своим поражением я почти не мог спать, потому что все время думал об этом деле. Теперь я счастлив, что моя невиновность доказана, я снял груз со своих плеч и надеюсь, что ни одному другому игроку не придется пройти через то же самое».
О настрое на US Open
«Рад, что все закончилось. Я знаю, что потребуется время, чтобы все прояснить и восстановить репутацию и чтобы люди полностью во всем разобрались.
Сейчас я хочу оставить это позади, потому что у меня были плохие времена, и сконцентрироваться на том, что смог победить в Цинциннати – хотя надежды на это у меня не было. Если честно, у меня низкие ожидания от US Open. Понадобится время, чтобы вернуть хороший настрой, да и тело по-прежнему не в идеальном состоянии. Любая победа будет позитивным результатом, мне нужно постепенно восстанавливаться».
Все пошло даже гораздо раньше, чем я ожидал. Спустя два дня с его последних стенаний о том, какой он бедный и несчастный мы узнаем, что оказывается он перед матчем с Медведевым на Уимблдоне всю ночь не спал, потому что думал об этом деле. Почему то спустя два месяца как узнал об этом и именно перед матчем с Медведевым. Знатный любитель прибедняться конечно. Каждое его интервью, это то как у него все плохо, и он не фаворит. А про то, как он регулярно хромает между розыгрышами, а потом бегает в ралли как ни в чем не бывало, все и так видели.
Оттуда и проблемы.