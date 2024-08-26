Янник Синнер: «Если честно, у меня низкие ожидания от US Open»

признался, что боролся с бессонницей во время разбирательства по его допинговому делу.

«С тех пор, как я узнал о [положительной пробе], я не был самим собой на корте. Я перестал получать позитивные эмоции от тенниса, но заставлял себя бороться, хотя это было трудно. Я заболел, на фоне стресса начали появляться другие проблемы со здоровьем.

Например, на «Уимблдоне» в ночь перед своим поражением я почти не мог спать, потому что все время думал об этом деле. Теперь я счастлив, что моя невиновность доказана, я снял груз со своих плеч и надеюсь, что ни одному другому игроку не придется пройти через то же самое».

О настрое на US Open

«Рад, что все закончилось. Я знаю, что потребуется время, чтобы все прояснить и восстановить репутацию и чтобы люди полностью во всем разобрались.

Сейчас я хочу оставить это позади, потому что у меня были плохие времена, и сконцентрироваться на том, что смог победить в Цинциннати – хотя надежды на это у меня не было. Если честно, у меня низкие ожидания от US Open. Понадобится время, чтобы вернуть хороший настрой, да и тело по-прежнему не в идеальном состоянии. Любая победа будет позитивным результатом, мне нужно постепенно восстанавливаться».