Синнер о допинговом деле: «Надеюсь, люди понимают, почему мне разрешили продолжать играть»

Янник Синнер прокомментировал реакцию на его допинговое дело.

– Некоторые игроки говорят о двойных стандартах. Мол, с Янником обращались не так, как с остальными. Вы сказали, что с вами обращались справедливо.

Ваш тренер Даррен Кейхилл сказал: «Единственное отличие в том, что у Янника были ресурсы, чтобы нанять хороших юристов. Можете представить себе, как вы бы справлялись с этой ситуацией без таких специалистов?

– Да, дело еще и в положении, в котором ты находишься. У меня есть возможность нанять профессионалов. Конечно, у каждого своя ситуация. Но, повторюсь, со мной обращались как со всеми остальными. Я уже говорил, почему продолжал играть. Потому что мы точно знали, как вещество попало в мой организм: этот клостебол был в спрее.

Ко мне не было другого отношения. Разбирательство шло очень долго; чем дальше, тем сильнее это на тебя давит, потому что результат приближается, а ты все равно не знаешь, что тебя ждет. Я пережил непростой период, поэтому рад, [что все закончилось].

– Вы бы хотели что-то добавить, чтобы поставить точку в этой истории?

– Это был очень трудный период, постоянная неопределенность. Я рад, что все наконец закончилось и я сбросил этот груз с плеч. Никому из игроков такого не пожелаешь.

Еще я надеюсь, что люди понимают, почему мне разрешили продолжать играть и почему меня признали невиновным. Мне кажется, я объяснил все, как было и как должно быть, потому что расследование должно проводиться одинаково для всех. Больше мне нечего добавить. Надеюсь, все поняли ситуацию и теперь мы можем двигаться дальше.

Вы спрашиваете, в чем разница между делами Валиевой и Синнера. Объясняем

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