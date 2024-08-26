Синнер о допинговом деле: «Надеюсь, люди понимают, почему мне разрешили продолжать играть»

Теги ATP Даррен Кейхилл Янник Синнер Теннис

Янник Синнер прокомментировал реакцию на его допинговое дело.

– Некоторые игроки говорят о двойных стандартах. Мол, с Янником обращались не так, как с остальными. Вы сказали, что с вами обращались справедливо.

Ваш тренер Даррен Кейхилл сказал: «Единственное отличие в том, что у Янника были ресурсы, чтобы нанять хороших юристов. Можете представить себе, как вы бы справлялись с этой ситуацией без таких специалистов?

– Да, дело еще и в положении, в котором ты находишься. У меня есть возможность нанять профессионалов. Конечно, у каждого своя ситуация. Но, повторюсь, со мной обращались как со всеми остальными. Я уже говорил, почему продолжал играть. Потому что мы точно знали, как вещество попало в мой организм: этот клостебол был в спрее.

Ко мне не было другого отношения. Разбирательство шло очень долго; чем дальше, тем сильнее это на тебя давит, потому что результат приближается, а ты все равно не знаешь, что тебя ждет. Я пережил непростой период, поэтому рад, [что все закончилось].

– Вы бы хотели что-то добавить, чтобы поставить точку в этой истории?

– Это был очень трудный период, постоянная неопределенность. Я рад, что все наконец закончилось и я сбросил этот груз с плеч. Никому из игроков такого не пожелаешь.

Еще я надеюсь, что люди понимают, почему мне разрешили продолжать играть и почему меня признали невиновным. Мне кажется, я объяснил все, как было и как должно быть, потому что расследование должно проводиться одинаково для всех. Больше мне нечего добавить. Надеюсь, все поняли ситуацию и теперь мы можем двигаться дальше.

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59 комментариев
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Конечно понимают. Итальянская мафия в АТП
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Эмм, не понимаю. Почему твои люди использовали спрей на котором чуть ли не ионовой подсветкой написано: не для использования профспорсменами! Содержит допинг!
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Из истории Синнера я узнал, что у Янника самые профессиональные адвокаты, и при этом самые непрофессиональные массажист и физио. Может ли такое быть? Вопрос риторический.
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Люди понимают, что ты принимал допинг и тебя должны были дисквалифицировать.
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"Разбирательство шло очень долго" wtf? он издевается?
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Интересно, какой была бы личка Даньки и Синнера, если бы рыжий не сидел на допинге?
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Никто не понимает, ты не должен играть.
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Надеюсь, WADA всё-таки повторно откроет дело
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Лицемерный Янчик, все всё прекрасно понимают) У него оказывается еще и трудный период был, бедненький)
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Ответ Йенс Мустерманн
Самое главное в этом деле, что Синнер не виновен. Дальше нет смысла перетирать всё это. Тем, кто не доволен, можно сказать лишь одно - терпите. Яннику же удачи на турнире. 😎
Ну если в таком мутном деле с Синнером для тебя все нормально (и с точки зрения выявленного дважды стероида, который можно использовать в допинг-схемах, и с точки зрения процессуального порядка), то придется снимать свое белое пальто и больше не трогать ни Шарапову с ее реальным сроком за халатность Айзенбада с мельдонием, ни уж тем более неуловимого Джоковича с волшебным зельем..
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За день определили, что это спрей, ха-ха...
Что-то очень долго определяли, надо было за час, готовились же заранее((
Как там у Станиславского? НЕ ВЕРЮ.
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Так же как понимают, почему Дуров сидит
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Нет, люди не понимают.
Не понимают, почему для тебя существует другая схема, не такая, как для всех.
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Вообще любой комментарий с упоминанием словосочетания "надеюсь, люди понимают" заслуживает особенно тщательной проверки информации
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Понимают. В основном те, кто "Сам обманываться рад"
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Ответ Dym86
Так же как понимают, почему Дуров сидит
Говорят, что Синнер и Гауденци общались в телеграме, и когда Дуров передаст ключи, мы все узнаем)
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Ответ Mel"s
Комментарий скрыт
Читать научись.
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Синнер с компанией прям всеми силами хотят, чтоб все быстрее забыли эту историю и не донимали на прессухах. «Следствие закончено, забудьте!» Фильм, кстати итальянский, был такой, про мафию..
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Ответ Mel"s
Комментарий скрыт
Не надо пытаться, прочесть то чего нет и пробовать втиснуть в текст что то навеяное собственными ничем не подтверждёнными домыслами🤷‍♀️‼️
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Ответ Stas Salesov
Надеюсь, WADA всё-таки повторно откроет дело
так WADA не в состоянии даже открыть дело в отношении Michael Phelps-a, Серена Уильямса and Симона Байлз, а ты хочешь что-бы WADA лезло туда, к чему вообще отношения не имеет !!
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Не понимают
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Виновен✊‼️
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Мы то все понимаем. Потому что все звери равны,но некоторые ровнее!
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Конечно понимают. Потому что западный спорт - коррумпированная помойка.
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Закрыть это дело уже не получится, Янник. И репутацию твою уже не спасти. Все же понимают что "все звери равны, но есть те кто равнее".
Да, наняли юристов, лобби (не исключаю что даже государственное), полгода втихаря от всех варили это мутное дело - но как ты будешь той же Халеп теперь в глаза смотреть? И болельщикам?
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+6
Думаю люди понимают почему мне... Сказал Синнер показывая пальцем на главу тенниса
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Ответ Stan Smith_1116185248
Конечно понимают. Итальянская мафия в АТП
А думаете если б Карася поймали, с ним бы по другому поступили? Просто ATP, точнее его спонсоры, вывели свои "дорогостоящие проекты" из-под действия закона.
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Точно знали? Может заранее еще скажешь? Спреем и употребляли?) Такой прогон, если честно.
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Ответ Stan Smith_1116185248
Конечно понимают. Итальянская мафия в АТП
Ага, чего-то и Павлинша там развыделывалась, и её предшественница на Олимпиаде как ни в чём не бывало разбегалась. Берретини тоже выше потолка привычного. Чем их там кормят или брызгают?)
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Все всё понимают 😅
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