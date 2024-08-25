Чесноков о Лундгрене: «Он хорошо знал теннис и был прекрасным педагогом»

Теги Петер Лундгрен ATP Андрей Чесноков Теннис

Андрей Чесноков высказался о смерти Петера Лундгрена.

Лундгрен – бывшая 25-я ракетка мира в одиночке и финалист Australian Open-1988 в паре. За время тренерской карьеры он работал с Роджером Федерером, Стэном Вавринкой, Маратом Сафиным, Марсело Риосом, Маркосом Багдатисом и Григором Димитровым.

«Очень жаль, что он умер, он был очень светлый, позитивный человек. Если посмотреть на него в годы его игровой карьеры, просто красавец, настоящий скандинав, но потом он сильно поправился из-за болезни. Мне кажется, он пытался подражать своему легендарному соотечественнику Бьорну Боргу, он также носил длинные волосы, пытался играть в его манере, хотя и своя изюминка у него тоже была. Я с ним много раз играл, иногда выигрывал, иногда проигрывал, когда он ловил кураж, то сметал всех, но иногда играл совсем плохо.

Он добился впечатляющих результатов с Маратом Сафиным, они выиграли Открытый чемпионат Австралии и несколько «Мастерсов». Он хорошо знал теннис и был прекрасным педагогом. Очень грустно, ведь это игрок моего поколения», – цитирует Чеснокова ТАСС.

Умер Петер Лундгрен. Он сделал Федерера чемпионом «Шлема» и воспитывал Сафина

1 комментарий
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Спасибо Андрею за искренние слова о Петере Лундгрене. Запомнился работой с моим кумиром Маратом Сафиным. Хорошо они тогда спелись и Марат расцвёл при скандинаве. С виду казался приятным и спокойным человеком, что Андрей и подтвердил. Земля пухом.
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