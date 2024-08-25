Умер Петер Лундгрен. Он сделал Федерера чемпионом «Шлема» и воспитывал Сафина

В пятницу стало известно о смерти Петера Лундгрена – шведского укротителя мятежных гениев, который привел Марсело Риоса в топ-10, Роджера Федерера к первому «Шлему», а Марата Сафина – к последнему. Лундгрену было 59 лет. О его уходе сообщили его дети Лукас и Джулия:

«Покойся с миром, пап. Один из лучших, к сожалению, покинул нас слишком рано. Тренер, игрок, друг и отец. Ты вдохновлял и помогал многим и на корте, и за его пределами. Впечатления и воспоминания о тебе навсегда с нами».

***

Лундгрен вырос в городе Сундсвалль в 400 км от Стокгольма. В детстве он в холодное время года играл в хоккей, а в теплое – в теннис, прежде чем в 13 лет сосредоточиться на теннисе. Благодаря тренеру из местного клуба, с которым Петер учился играть, у него была очень хорошая техника. «У меня с самого начала были поставлены качественные удары, мне больше никогда их не меняли», – вспоминал он потом. При этом с тренером в Сундсвалле Петер работал не каждый день – в основном он просто играл на счет. В 17 лет Лундгрен переехал в Стокгольм, чтобы начать играть профессионально.

В шведском теннисе тогда по следам Бьорна Борга начиналась золотая эпоха; 18-летнего Лундгрена как одного из лучших юниоров страны пригласили потренироваться с 11-кратным чемпионом «Шлемов», только завершившим карьеру (в первый раз). Это был формативный опыт:

«Оказаться рядом с Бьорном было для меня полезно, – рассказывал Лундгрен. – Я увидел, как профессионально он подходил к подготовке. На разминке было только четыре мяча, потому что Бьорн железно держал мяч в корте, и мы играли на счет. Никаких упражнений, никаких разговоров, только игра».

В ATP Лундгрен дебютировал в 1983-м, первый титул взял через два года довольно внезапно. За весь тот сезон швед выиграл в ATP восемь матчей, из которых больше половины – на одной неделе в Кельне, когда из-за пределов топ-150 обыграл пять более рейтинговых соперников. Благодаря титулу Петер дебютировал в топ-100 и был прозван Новым Боргом за длинные волосы и памятный тренировочный сбор.

За следующие 10 лет Лундгрен выиграл еще два одиночных титула ATP, побывал самым спрогрессировавшим игроком сезона (за год до Андре Агасси), сыграл в 1/8 одиночного «Уимблдона» и финале парного Australian Open. В одиночке он обыгрывал Лендла, Виландера, Чанга, Курье, Мустера, Сампраса и Агасси. Он встречался с Эдбергом, Макинроем и Коннорсом, а на US Open-1987 (и перед этим в Канаде) обыграл Пэта Кэша , двумя месяцами раньше победившего на «Уимблдоне». В одиночном рейтинге Лундгрен поднимался на 25-е место (был на той неделе только шестой ракеткой Швеции) и говорил потом, что для по-настоящему топового уровня ему не хватало стабильности:

«Меня мотало. Я мог потерять мотивацию и жестко влететь сопернику, стоявшему в рейтинге ниже».

Последний официальный матч Лундгрен сыграл в 30 лет весной 1995-го.

***

Лундгрен сделал респектабельную карьеру игрока, но она оказалась трамплином к еще более успешной. С последнего матча шведа в ATP прошло чуть больше года, когда он в качестве тренера привел в мировую десятку другого теннисиста, чилийца Марсело Риоса. (Известный тяжелым характером Риос позднее побывал первой ракеткой мира, но с Лундгреном они тогда уже не работали. Швед после расставания сказал, что Риосу нужен не тренер, а психолог.)

Лундгрен начал работать со швейцарскими юниорами по программе национальной теннисной федерации и так в 2000-м вошел в команду Роджера Федерера (сменил Питера Картера, несколькими годами позже трагически погибшего ). Именно вместе с Лундгреном швейцарец выиграл первые 11 из 103 своих титулов, включая первый «Мастерс», первый «Шлем» и первый итоговый. Они расстались незадолго до того, как Федерер впервые возглавил рейтинг.

Следующим игроком, которого раскрыл Лундгрен, стал Марат Сафин, как и швед, страдавший нестабильностью и провалами мотивации. В 2005-м Сафин под руководством Лундгренв выиграл-таки второй «Шлем» на Australian Open после двух проигранных за три года финалов и поборол комплекс самозванца . Полуфинал Марата против бывшего подопечного Лундгрена Федерера абсолютно всеми, кто его видел, считается одним из лучших матчей в истории.

На примере Сафина Лундгрен позднее объяснял свой подход к тренерской работе: «В любых отношениях между игроком и тренером наступает момент, когда тренер должен решить, будет ли он молчать ради денег. Я однажды спросил Марата: «Ты зачем меня нанял? Чтобы я тебе на тренировках подкидывал мячи или чтобы я говорил тебе, над чем работать, чтобы прибавить?» Либо игрок слушает что я говорю, либо я ухожу. И мои игроки всегда знали, что я действительно уйду, это не просто слова. Странным образом моя готовность уйти делала меня в их глазах более достойным доверия. Думаю, они ценили меня за честность и то, что я не просто ради денег катался с ними по турнирам».

На финале Кубка Дэвиса-2006 в Москве, когда Россия обыграла Аргентину (Сафин принес все три очка)

После Сафина, впрочем, Лундгрен все-таки наелся индивидуальной работой с игроками и вошел в тренерский штаб сборной Великобритании в Кубке Дэвиса. Эта работа закончилась раньше запланированного, когда заболел отец Лундгрена. В дальнейшем он с переменным успехом тренировал Маркоса Багдатиса, Григора Димитрова, Стэна Вавринку, Даниэлу Гантухову и в 2023-м провел испытательный срок с Домиником Штрикером. Никто из них не повторил успехи Федерера и Сафина (с которым тренер продолжал общаться каждую неделю даже сильно после того, как они перестали работать), но в компетенции и профессионализме Лундгрена никто никогда не сомневался. На вопрос, за счет чего он так хорошо знает теннис, швед отвечал:

«Не считая всех великолепных шведских теннисистов, я играл и с другими легендами: Макинроем, Коннорсом, Ленлдом. Я считаю, что это безмерно помогло мне в плане тренерства. Я видел кучу хорошего тенниса и знал, что за ним стоит. Поэтому таланты Марсело, Роджера, Марата никогда меня не обескураживали. То же самое с Маркосом и Григором. Мой подход был: «Ты отличный игрок, но, чтобы тебе выйти на следующий уровень, нам нужно сделать это и это».

***

В сентябре-2023 Лундгрен сломал левую лодыжку. На фоне диабета второго типа у него были трудности с кровообращением, развилась инфекция, и две недели спустя ему ампутировали левую ногу ниже колена. Лундгрен сам рассказал об этом в соцмедиа, потом говорил в интервью, что потеря ноги деморализовала его на один день, и вообще держался молодцом.

«Петер был прекрасным человеком с большим сердцем и отличным юмором. Он был очень хорошим другом. Его все любили. Его будет очень не хватать», – сказал о потере Бьорн Борг, как бы резюмировав десятки трибьютов от тех, кто играл, тренировал и в целом был знаком с Лундгреном.

В 2005-м Сафин выиграл Australian Open и поборол комплекс самозванца. Классику против Федерера будут помнить всегда

Фото: Gettyimages.ru /Julian Finney, Phil Cole; twitter.com /tennisportalen; facebook.com /peter.lundgren.39