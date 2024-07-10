US Open 2024: где смотреть прямую трансляцию матчей турнира по теннису 26.08.2024

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В Нью-Йорке на кортах Национального теннисного центра имени Билли Джин Кинг с 26 августа по 8 сентября пройдет 144-й Открытый чемпионат США по теннису. US Open традиционно привлекает большое внимание средств массовой информации и болельщиков поскольку завершает серию турниров Большого шлема в году. В Нью-Йорк приедут все сильнейшие теннисисты мира. Звание действующего чемпиона в мужском одиночном разряде будет отстаивать Новак Джокович, у женщин в прошлом году победу одержала хозяйка кортов Коко Гауфф. Конкурентная борьба ожидается не только у мужчин, где Карлос Алькарас может выиграть третий ТБШ подряд, но и у женщин, где за победу помимо Гауфф будут состязаться Ига Швентек и Арина Соболенко. Прямые трансляции теннисных матчей будет осуществлять телекомпания ESPN, у которой действует контракт с организаторами. Также поединки можно будет увидеть на канате Tennis Channel.

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Расписание US Open 2024

Результаты US Open 2024

 

В России официально прямые трансляции US Open увидеть нельзя. «Матч ТВ» всегда был равнодушен к теннису, а платформа Okko турниры Большого шлема не показывает. Но болельщики уже привыкли к альтернативным источникам вещания. Часть из них уже давно установила IPTV и не испытывает проблем с просмотром прямых трансляций любых спортивных соревнований, причем вполне легально. Другие привыкли смотреть матчи на сайтах букмекерских контор. Для этого достаточно выбрать из нашего списка любого букмекера и зарегистрироваться. Социальные сети тоже не остаются в стороне от спортивных трансляций. Есть тематические группы ВКонтаке, телеграм-каналы, где энтузиасты показывают US Open в прямом эфире. В первый день соревнований можно будет увидеть прямые трансляции следующих матчей.

Матчи первого дня US Open 2024 в мужской сетке турнира

  • 18:00. Доминик Штрикер — Франсиско Комесанья
  • 18:00. Эмиль Руусувуори — Александр Зверев
  • 18:00. Уго Гренье — Митчелл Крюгер
  • 18:00. Ян Чоински — Роберто Карбаллес Баэна
  • 18:00. Лука Нарди — Роберто Баутиста-Агут
  • 18:00. Юго Эмбер — Тиаго Монтейро
  • 18:00. Шан Цзюньчэн — Александр Бублик
  • 19:00. Бен Шелтон — Доминик Тим
  • 19:15. Альберт Рамос — Маттео Берреттини
  • 19:15. Педро Мартинес Портеро — Макс Касниковски
  • 19:15. Мартом Фучович — Иржи Лехечка
  • 19:15. Камило Уго Карабелли — Тэйлор Фриц
  • 19:15. Каспер Рууд — Бу Юньчаокэтэ
  • 19:15. Алексей Попырин — Сун Ву Квон
  • 19:15. Андрей Рублев — Тиаго Сейбот Уайлд
  • 20:00. Александр Мюллер — Адам Уолтон
  • 20:30. Йошихито Нишиока — Миомир Кецманович
  • 21:15. Ринки Хиджиката — Алехандро Давидович-Фокина
  • 21:15. Рейлли Опелка — Лоренцо Музетти
  • 21:15. Гаэль Монфис — Диего Шварцман
  • 21:15. Александр Шевченко — Доминик Кепфер
  • 21:15. Джованни Млетши Перрикар — Томас Мартин Этчеверри
  • 21:15. Кирьян Жаке — Григор Димитров
  • 21:15. Кристофер Юбенкс — Артур Риндеркнеш
  • 21:15. Франсиско Серундоло — Себастьян Офнер
  • 22:30. Артур Казо — Пабло Каррено-Буста
  • 22:30. Ласло Дьере — Ян-Леннард Штруфф
  • 22:30. Самит Нагал — Тэллон Грикспор
  • 22:30. Себастьян Баес — Лучано Дардери

Матчи первого дня US Open 2024 в женской сетке турнира

  • 18:00. Диан Парри — Сиюй Ван
  • 18:00. Юле Нимайер — Даяна Ястремская
  • 18:00. Яфань Ван — Мария Саккари
  • 18:00. Элина Свитолина — Мария Лурдес Карле
  • 18:00. Циньвэнь Чжэн — Аманда Анисимова
  • 18:00. Эрика Андреева — Юэ Юань
  • 18:00. Жаклин Адина Кристиан — Дарья Касаткина
  • 18:00. Донна Векич — Кимберли Биррелл
  • 19:15. Грет Миннен — Магдалена Фрех
  • 20:00. Пейтон Стернс — Леся Цуренко
  • 20:00. Виктория Голубич — Паула Бадоса
  • 20:00. Татьяна Мария — Солана Сьерра
  • 20:00. Осиан Доден — Ангелина Калинина
  • 20:00. Тамара Корпач — Моюка Учиджима
  • 20:00. Майя Джойнт — Лаура Зигемунд
  • 21:00. Варвара Грачева — Коко Гауфф
  • 21:15. Айла Томлянович — Энн Ли
  • 21:15. Мартина Тревисан — Тэйлор Таунсенд
  • 21:15. Магда Линетт — Ива Йович
  • 21:15. Мэдисон Киз — Катерина Синякова
  • 21:15. Вероника Кудерметова — Элиза Мертенс
  • 22:00. Клое Паке — Хэрриет Дарт
  • 23:15. Маккартни Кесслер — Марта Костюк
  • 23:15. Эмма Наварро — Анна Блинкова
  • 23:15. Барбора Крейчикова — Марина Бассолс Рибера
  • 23:15. Ана Богдан — Аранта Рус
  • 23:15. Лулу Сан — Лючия Бронцетти
  • 23:15. Екатерина Александрова — Виктория Томова
  • 23:15. Юлия Грабер — Елена-Габриэла Рузе

Призовой фонд US Open 2024

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