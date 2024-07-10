US Open 2024: где смотреть прямую трансляцию матчей турнира по теннису 26.08.2024

В Нью-Йорке на кортах Национального теннисного центра имени Билли Джин Кинг с 26 августа по 8 сентября пройдет 144-й Открытый чемпионат США по теннису. US Open традиционно привлекает большое внимание средств массовой информации и болельщиков поскольку завершает серию турниров Большого шлема в году. В Нью-Йорк приедут все сильнейшие теннисисты мира. Звание действующего чемпиона в мужском одиночном разряде будет отстаивать Новак Джокович, у женщин в прошлом году победу одержала хозяйка кортов Коко Гауфф. Конкурентная борьба ожидается не только у мужчин, где Карлос Алькарас может выиграть третий ТБШ подряд, но и у женщин, где за победу помимо Гауфф будут состязаться Ига Швентек и Арина Соболенко. Прямые трансляции теннисных матчей будет осуществлять телекомпания ESPN, у которой действует контракт с организаторами. Также поединки можно будет увидеть на канате Tennis Channel.

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Расписание US Open 2024

Результаты US Open 2024

В России официально прямые трансляции US Open увидеть нельзя. «Матч ТВ» всегда был равнодушен к теннису, а платформа Okko турниры Большого шлема не показывает. Но болельщики уже привыкли к альтернативным источникам вещания. Часть из них уже давно установила IPTV и не испытывает проблем с просмотром прямых трансляций любых спортивных соревнований, причем вполне легально. Другие привыкли смотреть матчи на сайтах букмекерских контор. Для этого достаточно выбрать из нашего списка любого букмекера и зарегистрироваться. Социальные сети тоже не остаются в стороне от спортивных трансляций. Есть тематические группы ВКонтаке, телеграм-каналы, где энтузиасты показывают US Open в прямом эфире. В первый день соревнований можно будет увидеть прямые трансляции следующих матчей.

Матчи первого дня US Open 2024 в мужской сетке турнира

18:00. Доминик Штрикер — Франсиско Комесанья

18:00. Эмиль Руусувуори — Александр Зверев

18:00. Уго Гренье — Митчелл Крюгер

18:00. Ян Чоински — Роберто Карбаллес Баэна

18:00. Лука Нарди — Роберто Баутиста-Агут

18:00. Юго Эмбер — Тиаго Монтейро

18:00. Шан Цзюньчэн — Александр Бублик

19:00. Бен Шелтон — Доминик Тим

19:15. Альберт Рамос — Маттео Берреттини

19:15. Педро Мартинес Портеро — Макс Касниковски

19:15. Мартом Фучович — Иржи Лехечка

19:15. Камило Уго Карабелли — Тэйлор Фриц

19:15. Каспер Рууд — Бу Юньчаокэтэ

19:15. Алексей Попырин — Сун Ву Квон

19:15. Андрей Рублев — Тиаго Сейбот Уайлд

20:00. Александр Мюллер — Адам Уолтон

20:30. Йошихито Нишиока — Миомир Кецманович

21:15. Ринки Хиджиката — Алехандро Давидович-Фокина

21:15. Рейлли Опелка — Лоренцо Музетти

21:15. Гаэль Монфис — Диего Шварцман

21:15. Александр Шевченко — Доминик Кепфер

21:15. Джованни Млетши Перрикар — Томас Мартин Этчеверри

21:15. Кирьян Жаке — Григор Димитров

21:15. Кристофер Юбенкс — Артур Риндеркнеш

21:15. Франсиско Серундоло — Себастьян Офнер

22:30. Артур Казо — Пабло Каррено-Буста

22:30. Ласло Дьере — Ян-Леннард Штруфф

22:30. Самит Нагал — Тэллон Грикспор

22:30. Себастьян Баес — Лучано Дардери

Матчи первого дня US Open 2024 в женской сетке турнира

18:00. Диан Парри — Сиюй Ван

18:00. Юле Нимайер — Даяна Ястремская

18:00. Яфань Ван — Мария Саккари

18:00. Элина Свитолина — Мария Лурдес Карле

18:00. Циньвэнь Чжэн — Аманда Анисимова

18:00. Эрика Андреева — Юэ Юань

18:00. Жаклин Адина Кристиан — Дарья Касаткина

18:00. Донна Векич — Кимберли Биррелл

19:15. Грет Миннен — Магдалена Фрех

20:00. Пейтон Стернс — Леся Цуренко

20:00. Виктория Голубич — Паула Бадоса

20:00. Татьяна Мария — Солана Сьерра

20:00. Осиан Доден — Ангелина Калинина

20:00. Тамара Корпач — Моюка Учиджима

20:00. Майя Джойнт — Лаура Зигемунд

21:00. Варвара Грачева — Коко Гауфф

21:15. Айла Томлянович — Энн Ли

21:15. Мартина Тревисан — Тэйлор Таунсенд

21:15. Магда Линетт — Ива Йович

21:15. Мэдисон Киз — Катерина Синякова

21:15. Вероника Кудерметова — Элиза Мертенс

22:00. Клое Паке — Хэрриет Дарт

23:15. Маккартни Кесслер — Марта Костюк

23:15. Эмма Наварро — Анна Блинкова

23:15. Барбора Крейчикова — Марина Бассолс Рибера

23:15. Ана Богдан — Аранта Рус

23:15. Лулу Сан — Лючия Бронцетти

23:15. Екатерина Александрова — Виктория Томова

23:15. Юлия Грабер — Елена-Габриэла Рузе

Призовой фонд US Open 2024

Где смотреть US Open 2024

US Open 2024: расписание, участники, где смотреть, призовой фонд