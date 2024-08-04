Депутат Журова о серебре теннисисток на ОИ-2024: «К России это никакого отношения не имеет, к сожалению»

Теги Светлана Журова Олимпийская сборная России Олимпиада-2024 Мирра Андреева Диана Шнайдер Теннис

Журова считает, что олимпийские медали Андреевой и Шнайдер не относятся к России.

Сегодня российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер взяли серебро в парном разряде на Играх-2024 в Париже. Спортсмены из РФ выступают на соревнованиях в нейтральном статусе.

«Они завоевали медали для себя, с этим их, конечно, можно поздравить. Но к стране это никакого отношения не имеет, к сожалению. Так сложилось, они в этом не виноваты», – сказала депутат Госдумы и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова.

68 комментариев
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Депутат Журова к России отношения не имеет.
+190
-3
+187
Журова, не позорьтесь. Девчонки - гражданки России, завоевали «серебро» на Олимпиаде в одном из самых конкурентных и престижных видов спорта. На их подготовку и участие не потрачено ни копейки из бюджета. Радовались бы, дармоеды думские🤦‍♂️
+91
-1
+90
Ты за всю Россию не говори пожалуйста
+83
-2
+81
Мpazь
+53
-3
+50
Ответ George Parks
Депутат Журова к России отношения не имеет.
Жду, когда их Путин поздравит с медалью (жаль, что конечно не золото), и все эти депутаты начнут переобуваться. Очень хочу посмотреть, как они будут извиваться
+43
0
+43
Полностью поддерживаю. К России депутат Журова и другие депутаты ГосДуры никакого отношения не имеют, к сожалению
+33
-1
+32
Очень рад, что единственная олимпийская медаль будет вот у этих молодых девчонок, которые находятся на максимально далёком расстоянии от таких депутатов.
И кто их осудит, если они надумают сменить гражданство...
+23
-1
+22
да пошла ты на хер овца
+21
0
+21
Совсем глупая что ли?
+22
-2
+20
Ни один из депутатов Едра не имеет отношение к России, ибо от народа они максимально далеки
+15
0
+15
Я в шоке, наши девчонки, с гражданством России и не имеют отношения🤦‍♂️спасибо девочки, для нас это серебро и вы наши:)
+14
-1
+13
Ответ ildark
Ты за всю Россию не говори пожалуйста
Они по-другому не умеют.
+12
0
+12
Ответ Боевой Бурят Путина
Журова, не позорьтесь. Девчонки - гражданки России, завоевали «серебро» на Олимпиаде в одном из самых конкурентных и престижных видов спорта. На их подготовку и участие не потрачено ни копейки из бюджета. Радовались бы, дармоеды думские🤦‍♂️
На их участии не заработано ни одной копейки из бюджета самими чиновниками, поэтому и не радуются
+12
0
+12
Ответ George Parks
Депутат Журова к России отношения не имеет.
Зашёл написать этот коммент)
+13
-1
+12
Вот ведь дура!
+12
-2
+10
Методичка сломалась, судя по соседнему мнению свищева, бггг
+10
-1
+9
Депутаты никакого отношения к России не имеют.
+9
0
+9
Ответ Боевой Бурят Путина
Журова, не позорьтесь. Девчонки - гражданки России, завоевали «серебро» на Олимпиаде в одном из самых конкурентных и престижных видов спорта. На их подготовку и участие не потрачено ни копейки из бюджета. Радовались бы, дармоеды думские🤦‍♂️
Журова позорит Россию. Депутат, которого даже в думу никто не выбирал...Приспособленка.
+8
0
+8
граждане России не имеют к ней никакого отношения? Объяснить мысль не хотите, товарищ Журова? Может предателями назовёте ещё?
+9
-1
+8
имеют намного большее отношения к России, чем члены одной фашистской партии
+9
-1
+8
Ответ Сергей Галынский
Совсем глупая что ли?
Да
+8
-1
+7
Журова и такие как она не имеют отношения к России💯
+6
-1
+5
Ответ ildark
Ты за всю Россию не говори пожалуйста
Ни один депутат думы не представляет россиян. Они просто декорация.От них ничего не зависит.
+5
0
+5
Лучше молчать. Серебро есть серебро.
+7
-2
+5
Ответ Carasa
Методичка сломалась, судя по соседнему мнению свищева, бггг
Депутат Свищев о серебре теннисисток на ОИ-2024: «Это большая победа для них и для всей России»
Деритесь!
+5
0
+5
Депутат Свищев о серебре теннисисток на ОИ-2024: «Это большая победа для них и для всей России»
Деритесь!
+4
0
+4
Никакого отношения к России не имеет депутат Журова, а Мирра и Диана молодцы.
+6
-2
+4
Один лижет За, другая против, это что еще за раскол в стане депутатов?!
+5
-1
+4
Ответ alexvanfalcon
Жду, когда их Путин поздравит с медалью (жаль, что конечно не золото), и все эти депутаты начнут переобуваться. Очень хочу посмотреть, как они будут извиваться
Было б золото наверное поздравил бы, а серебро тем более одно на всю олимпиаду не очень солидно. Скорее всего просто проигнорит.
+4
0
+4
Именно
+3
0
+3
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий