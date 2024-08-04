Депутат Журова о серебре теннисисток на ОИ-2024: «К России это никакого отношения не имеет, к сожалению»

Журова считает, что олимпийские медали Андреевой и Шнайдер не относятся к России.

Сегодня российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер взяли серебро в парном разряде на Играх-2024 в Париже. Спортсмены из РФ выступают на соревнованиях в нейтральном статусе.

«Они завоевали медали для себя, с этим их, конечно, можно поздравить. Но к стране это никакого отношения не имеет, к сожалению. Так сложилось, они в этом не виноваты», – сказала депутат Госдумы и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова.