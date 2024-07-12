Джокович 10-й раз вышел в финал «Уимблдона» и поборется за 25-й «Большой шлем» в карьере

за 2 часа 48 минут победил в полуфинале « » – 6:4, 7:6(2), 6:4.

Джокович выиграл 99-й матч на турнире. Больше только у Роджера Федерера (105). Серб – семикратный чемпион «Уимблдона». Он вышел в финал 10-й раз.

Серб впервые в сезоне вышел в финал «Большого шлема». В целом для него это будет 37-й финал на «Шлемах», он обновил свой же рекорд.

За 25-й «Шлем» Джокович поборется с Карлосом Алькарасом, которому в прошлом году уступил на этой стадии в Лондоне.