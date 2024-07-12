Джокович 10-й раз вышел в финал «Уимблдона» и поборется за 25-й «Большой шлем» в карьере

Теги Новак Джокович Уимблдон ATP Лоренцо Музетти Теннис

Новак Джокович за 2 часа 48 минут победил Лоренцо Музетти в полуфинале «Уимблдона» – 6:4, 7:6(2), 6:4.

Джокович выиграл 99-й матч на турнире. Больше только у Роджера Федерера (105). Серб – семикратный чемпион «Уимблдона». Он вышел в финал 10-й раз.

Серб впервые в сезоне вышел в финал «Большого шлема». В целом для него это будет 37-й финал на «Шлемах», он обновил свой же рекорд.

За 25-й «Шлем» Джокович поборется с Карлосом Алькарасом, которому в прошлом году уступил на этой стадии в Лондоне.

52 комментария
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Напомню, ещё ни один из БИГов не выиграл шлем в 37+ лет (последние шлемы у всех троих на данный момент в 36 лет)
Очень интересно, продолжится ли тенденция, или Новак покажет, что и тут он лучше Федаля
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+24
37 финал из 75 турниров.
50%, фантастика!
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0
+22
АО 10 финалов
РГ 7 финалов
Уимблдон 10 финалов
Нью-Йорк 10 финалов
Трипл-дабл Новак собрал. Чуть-чуть до квадрупла не хватает
+16
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+15
Возможно, это последний шанс для Новака взять титул ТБШ. А также взять реванш за прошлогодний финал у Алькараса. Надо выжать из себя все, что можно, как в последний раз. Из категории, умри, но сделай.
Верю в победу серба, удачи ему в финале!
+13
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+11
Браво, Ноле! Надо, очень надо взять Уимблдон! Новак, сделай это! Заставь эту публику аплодировать себе!
+12
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В воскресенье большая битва. На кону очень многое.

Пожелаю Новаку удачи и очень хорошего дня. Шансы есть
+11
-1
+10
Не желая никого обидеть.
Давайте просто порадуемся, что такой игрок, Величайший выходит в очередной финал ТБШ. С тяжелейшей травмой, стареющий показывает свою лучшую игру. И пожелаем ему удачи.
+14
-5
+9
Легенду тенниса с финалом Уимблдона.
+9
-1
+8
В 37 лет спустя месяц после операции взял и вышел в финал Уимблдона. Пусть и сетка, и обстоятельства ему в этом помогли. Величайший!
+9
-1
+8
Ответ daiv18
Алькарас на кураже будет играть, почти нереально Джоковичу выиграть
Каком кураже?
Очень тяжёлый матч ждёт обоих
+7
0
+7
25/8 надо делать. 10 финал нужно превратить в 8 титул
+7
0
+7
Будет валидол конечно
+6
0
+6
Ответ РАФА ВЕЛИЧАЙШИЙ
Комментарий скрыт
Не спеши
+6
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+6
Ответ daiv18
Алькарас на кураже будет играть, почти нереально Джоковичу выиграть
месяц назад эксперты тут писали, что нереально ему будет сыграть на этом турнире, другие говорили, что пора вообще заканчивать
+5
0
+5
Ответ Dmitry Fomichev
Вот кто великий! А не ваш ссаный Даня
Хм. А в этой статье кто то сравнивает Медведева и Джоковича??? Зачем вообще упоминать тут Даниила?
+5
0
+5
Великий маэстро .
+6
-2
+4
Ответ хозяин сити
Комментарий скрыт
🤡
+4
0
+4
Ответ Dmitry Fomichev
Вот кто великий! А не ваш ссаный Даня
Даня близко к Новаку не приблизиться НИКОГДА
+5
-1
+4
Ответ Андрей Заступов
Возможно, это последний шанс для Новака взять титул ТБШ. А также взять реванш за прошлогодний финал у Алькараса. Надо выжать из себя все, что можно, как в последний раз. Из категории, умри, но сделай. Верю в победу серба, удачи ему в финале!
Точно не последний.
Муззети который находится в лучших своих кондициях за последние сезоны проигрывает всухую
+4
0
+4
У Новака на кону очень много в финале. Если когда-то Алькарас будет близок к рекорду по шлемам, то тут разница в +2 завтра разыгрывается, а еще вопрос величия. Выиграть сейчас нужно, чтобы доказать превосходство над молодым.
+5
-1
+4
Ответ Йенс Мустерманн
Комментарий скрыт
Полуфинала РГ прошлого года
+4
-1
+3
Ответ Новак Шпагатович
АО 10 финалов РГ 7 финалов Уимблдон 10 финалов Нью-Йорк 10 финалов Трипл-дабл Новак собрал. Чуть-чуть до квадрупла не хватает
Да, но это анреал. Если бы в этом году затащил то шансы бы были, а так он много полуфиналов проиграл в Париже даже когда там был не Рафа
+3
0
+3
Ответ Максим Пестов
Напомню, ещё ни один из БИГов не выиграл шлем в 37+ лет (последние шлемы у всех троих на данный момент в 36 лет) Очень интересно, продолжится ли тенденция, или Новак покажет, что и тут он лучше Федаля
ну не в этом, так в следующем году
+3
0
+3
37й финал в 37 лет
Величайший!
Надо делать 40. А до 40ка лет можно и не тянуть.
Айде Nо1е, айде!
+5
-2
+3
Ответ daiv18
Алькарас на кураже будет играть, почти нереально Джоковичу выиграть
В том году говорили наоборот и Алькарас выиграл.

Кураж это когда ты по ходу матча его ловишь. О каком кураже речь когда ещё 2 суток ожидания почти?

Новак также на кураже и в огне может быть. Он побеждал Рафу на РГ, он побеждал Роджера на Уимблдоне. Алькарас проходим на любом покрытии и Новак сможет это доказать в воскресенье.

Аjде Новак
+3
0
+3
будем надеяться теперь 3-2 за Джоковичем и 40:30 будет в его пользу на подаче.
+3
-1
+2
Если бы не травма на РГ, то для меня Джок был бы железным фаворитом, т.к. Карлос хоть и дошёл до финала, но явно сейчас не в лучшей своей форме пребывает. Он точно слабее себя прошлогоднего, шансы вижу 60 на 40 в пользу Алькараса.
+3
-1
+2
Классная игра от Джокера.
+4
-2
+2
Ответ РАФА ВЕЛИЧАЙШИЙ
Комментарий скрыт
То есть Рафа не ВЕЛИЧАЙШИЙ даже в этом аспекте.
Записали. ✍🏾
+2
0
+2
Ответ mr_ h2o
У Новака на кону очень много в финале. Если когда-то Алькарас будет близок к рекорду по шлемам, то тут разница в +2 завтра разыгрывается, а еще вопрос величия. Выиграть сейчас нужно, чтобы доказать превосходство над молодым.
Превосходство в 37 😀
+1
0
+1
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