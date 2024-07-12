Джокович 10-й раз вышел в финал «Уимблдона» и поборется за 25-й «Большой шлем» в карьере
Новак Джокович за 2 часа 48 минут победил Лоренцо Музетти в полуфинале «Уимблдона» – 6:4, 7:6(2), 6:4.
Джокович выиграл 99-й матч на турнире. Больше только у Роджера Федерера (105). Серб – семикратный чемпион «Уимблдона». Он вышел в финал 10-й раз.
Серб впервые в сезоне вышел в финал «Большого шлема». В целом для него это будет 37-й финал на «Шлемах», он обновил свой же рекорд.
За 25-й «Шлем» Джокович поборется с Карлосом Алькарасом, которому в прошлом году уступил на этой стадии в Лондоне.
Очень интересно, продолжится ли тенденция, или Новак покажет, что и тут он лучше Федаля
50%, фантастика!
РГ 7 финалов
Уимблдон 10 финалов
Нью-Йорк 10 финалов
Трипл-дабл Новак собрал. Чуть-чуть до квадрупла не хватает
Верю в победу серба, удачи ему в финале!
Пожелаю Новаку удачи и очень хорошего дня. Шансы есть
Давайте просто порадуемся, что такой игрок, Величайший выходит в очередной финал ТБШ. С тяжелейшей травмой, стареющий показывает свою лучшую игру. И пожелаем ему удачи.
Очень тяжёлый матч ждёт обоих
Муззети который находится в лучших своих кондициях за последние сезоны проигрывает всухую
Величайший!
Надо делать 40. А до 40ка лет можно и не тянуть.
Айде Nо1е, айде!
Кураж это когда ты по ходу матча его ловишь. О каком кураже речь когда ещё 2 суток ожидания почти?
Новак также на кураже и в огне может быть. Он побеждал Рафу на РГ, он побеждал Роджера на Уимблдоне. Алькарас проходим на любом покрытии и Новак сможет это доказать в воскресенье.
Аjде Новак
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