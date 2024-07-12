Алькарас обыграл Медведева второй год подряд и вышел в финал «Уимблдона»
Третья ракетка мира Карлос Алькарас за 2 часа 55 минут обыграл Даниила Медведева в полуфинале «Уимблдона» – 6:7(1), 6:3, 6:4, 6:4.
В этом сезоне Алькарас ведет 5:0 во встречах с соперниками из топ-5.
Испанец четвертый раз вышел в финал турнира «Большого шлема», в Лондоне – второй раз подряд.
За титул действующий чемпион поборется с Новаком Джоковичем или Лоренцо Музетти.
Медведев проиграл Алькарасу в 1/2 «Уимблдона». Взял первый сет, но дальше – без шансов
Есть чем гордиться в этом матче. Из этого поединка можно вынести много полезного для Даниила – и, в целом, турнира. Карлос, молодец, был где-то удачливее и увереннее)))
Дело за Джоковичем и повторим прошлогодний финал
Карлос в первом сете наподавал на 48% первым мячом, поэтому и закономерно проиграл его.)