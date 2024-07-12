Алькарас обыграл Медведева второй год подряд и вышел в финал «Уимблдона»

Теги Уимблдон ATP Даниил Медведев Карлос Алькарас Теннис

Третья ракетка мира Карлос Алькарас за 2 часа 55 минут обыграл Даниила Медведева в полуфинале «Уимблдона» – 6:7(1), 6:3, 6:4, 6:4. 

В этом сезоне Алькарас ведет 5:0 во встречах с соперниками из топ-5. 

Испанец четвертый раз вышел в финал турнира «Большого шлема», в Лондоне – второй раз подряд.

За титул действующий чемпион поборется с Новаком Джоковичем или Лоренцо Музетти.

Медведев проиграл Алькарасу в 1/2 «Уимблдона». Взял первый сет, но дальше – без шансов

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44 комментария
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Алькарас просто сильнее, ничего не поделаешь.
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Поздравляю Карлоса Алькараса с выходом в финал.
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Ответ Никита Волк
Спасибо Карлосу за победу. Шансы против Джоковича в финале ничтожны, будем честны, но финал тоже очень круто
а Джокович уже в финале что-ли?
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+5
Спасибо Даниилу! Второй год входить в полуфинал ТБШ на траве хорошее достижение! Конечно хотелось бы большего, но увы ... к сожалению не получилось сегодня! Тем не менее жду хардовый сезон Даниила! Надеюсь все сложится!
+6
-2
+4
С одной стороны не так безнадёжно как в прошлом году. С другой и Карась в этом такой машиной не выглядит. В общем на харде такой матч печалькой был бы скорее, а для травы терпимо. Но очередное доказательство, что с нынешней подачей и нынешними топами Медведев обречён только где-то рядом с крупными титулами ходить.
+4
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+3
Ответ Никита Волк
Спасибо Карлосу за победу. Шансы против Джоковича в финале ничтожны, будем честны, но финал тоже очень круто
Ровно наоборот, Ноле на фарте прошел
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+3
Как-то неожиданно легко. Ноле будет очень трудно в финале.
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Ответ Alex Lamm
С одной стороны не так безнадёжно как в прошлом году. С другой и Карась в этом такой машиной не выглядит. В общем на харде такой матч печалькой был бы скорее, а для травы терпимо. Но очередное доказательство, что с нынешней подачей и нынешними топами Медведев обречён только где-то рядом с крупными титулами ходить.
Алькарас не выглядит машиной потому, что с опытом к нему пришло понимание, что не нужно всегда играть на 100%. А нужно играть чуть лучше соперника, и это куда важнее и нужнее.
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Ответ Добрый Андрей
На US Open удалось победить
Тогда алькарас играл на процентов 20 а даня на 120
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Ответ Jgh
Да один Сет Даня кое-как вымучил , а дальше пошли ошибки, и ловушки Альксараса, не мог дать сильному сопернику отпор, мне кажется Синнером было бы тоже самое если бы не проблемы со здоровьем Синнера, он бы смог дожать Даню. Поздравляю Карлоса, может и вернет 1 номер себе скоро.
кабы да абы ... проблемы синнера - это проблемы синнера.
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Даниил все равно молодец, от чесания себе всяких мест перешёл к игре в теннис. Казалось в четвертом сете разозлился, и игра пошла, но не хватило. В некоторых розыгрышах бил или о тбивал мяч так, как будто играет во дворе....Ну и Алькарас показал мастерство...В финале за Джока, если он туда выйдет.
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Медведев шикарно сыграл, просто шикарно!
Есть чем гордиться в этом матче. Из этого поединка можно вынести много полезного для Даниила – и, в целом, турнира. Карлос, молодец, был где-то удачливее и увереннее)))
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Даня все в первом сете доказал, дальше решил, что тигр ослу ничего не должен доказывать)))
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Да нормально всё, кто-то реально думал, что Медведев может победить здорового Алькараса на Уиме? В первом сете Даня был великолепен, но он не может поддерживать этот уровень всю игру, и не может повышать его, тогда как Алькарас на это способен. Ну он чертов гений, и против него на траве нечем крыть. Отличный результат все равно, первый сет - особенно тай - на опыте и своих мега-мозгах, даже не с лучшей подачей Медведев взял. Дальше было понятно, что будет.
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Ответ Alex Lamm
С одной стороны не так безнадёжно как в прошлом году. С другой и Карась в этом такой машиной не выглядит. В общем на харде такой матч печалькой был бы скорее, а для травы терпимо. Но очередное доказательство, что с нынешней подачей и нынешними топами Медведев обречён только где-то рядом с крупными титулами ходить.
Боже, Медведев уже столько раз обыгрывал этих топов и всё равно нытьё не прекращается. На харде всё могло закончится гораздо печальней для арабе. А на траве пока так. Помнится Надаль проиграл Федереру 2 финала Уима прежде чем обыграл его.
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Ответ Хитли
Алькарас просто сильнее, ничего не поделаешь.
На US Open удалось победить
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Ответ Мистер Блин
а Джокович уже в финале что-ли?
Ну с немаленькой вероятностью
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Ответ юджин младший
Это предел Медведева. Не вижу у него "через немогу ". Алькарас просто на классе выиграл. Не прилагая каких-то сверх усилий. Как то даже буднично.
Давно теннис смотрите?
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Карлос просто сильнее.
Дело за Джоковичем и повторим прошлогодний финал
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Да один Сет Даня кое-как вымучил , а дальше пошли ошибки, и ловушки Альксараса, не мог дать сильному сопернику отпор, мне кажется Синнером было бы тоже самое если бы не проблемы со здоровьем Синнера, он бы смог дожать Даню. Поздравляю Карлоса, может и вернет 1 номер себе скоро.
+3
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Ответ В Кол
Мне кажется, что Даниил слабее в физической подготовке. Его хватает на 1-2 сета прекрасной игры, а дальше конец баталии. Но это, конечно, дело тренера, да и сам Даниил похоже это понимает.
В этой игре этого не заметил вообще этого.
Карлос в первом сете наподавал на 48% первым мячом, поэтому и закономерно проиграл его.)
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Ответ Йенс Мустерманн
Вас тоже персонально, так как все фанаты албанца по совместительству топят и за даньку.
Ни одного такого не знаю. Финал будет интересный. В прошлом году у Величайшего игра не пошла, но это не важно. Матч есть матч. В этом году посмотрим.
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Ответ СуперКонь
В целом классика, уже привычно
🙈 us open 2023 чекни
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Ответ JIEOMEC
уровни разные, это как мансити и нынешний мю.
Причем тут аборигены?
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Ответ Добрый Андрей
На US Open удалось победить
Там хард, а там свои специалисты.
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Обидно за Даню, но хотя бы в финале интрига теперь жива. Заматеревший Карлос, или на год постаревший Новак?
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Разный уровень. Причём у испанца когда он в форме, со всеми топами разный уровень
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Даня хорошо играл, но это его максимум, увы.
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Сможет ли он также доминировать на траве как Рафа на грунте?
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В целом классика, уже привычно
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