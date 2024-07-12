Алькарас обыграл Медведева второй год подряд и вышел в финал «Уимблдона»

Третья ракетка мира за 2 часа 55 минут обыграл в полуфинале « » – 6:7(1), 6:3, 6:4, 6:4.

В этом сезоне Алькарас ведет 5:0 во встречах с соперниками из топ-5.

Испанец четвертый раз вышел в финал турнира «Большого шлема», в Лондоне – второй раз подряд.

За титул действующий чемпион поборется с Новаком Джоковичем или Лоренцо Музетти.

Медведев проиграл Алькарасу в 1/2 «Уимблдона». Взял первый сет, но дальше – без шансов