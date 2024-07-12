Медведев в матче с Алькарасом получил предупреждение за брань в адрес судьи на вышке

Теги Уимблдон ATP Даниил Медведев судьи Карлос Алькарас брань контент Теннис

Даниил Медведев в полуфинале «Уимблдона» против Карлоса Алькараса получил предупреждение за брань в адрес судьи на вышке. 

Это произошло при счете 5:3 30:40, когда судья зафиксировала двойной отскок. Россиянин сказал: «иди ## ###, иди ## ###, кусок дерьма».

Судья на вышке Ева Асдераки после общения с супервайзерами приняла решение не дисквалифицировать Медведева, а выдать ему предупреждение за неспортивное поведение.

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26 комментариев
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А ведь не было двойного отскока. Судья ошиблась. Жаль пересмотров таких моментов не предусмотрено. Теннисистам ничего не остаётся, как ругаться.
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Ответ deligy
Некрасиво, особенно некрасиво по отношению к женщине.
Это не женщина, это судья.
И у судьи косяк.
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Ответ Tomtit
Рекомендую внимательно пересмотреть повтор.
Ну и смотрите) https://t.me/elitetennis/33404
Надеюсь, всем видно, что мяч на земле лежит?)
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Ответ gleb_k
Это не женщина, это судья. И у судьи косяк.
какая разница какой пол, тем более на рабочем месте? уточню что это одинаково некрасиво конечно
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Сирену бы уже дисквальнули.
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Не стоило ругаться, он успел мяч второй раз корта не коснулся, но там всё равно Алькарас уже уверенно забивал, так что решение судьи ничего не поменяло
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Ответ Andson81
А сказал бы по-русски, никакого предупреждения бы не было- никто бы не понял просто ))
Удивишься , но их специально обучают основным матам на разных языках
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Некрасиво, особенно некрасиво по отношению к женщине.
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Он сказал "Мяу, Мяу, ты кошка"
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Ответ Sincere
Ну и зачем, тем более судья была права...
Рекомендую внимательно пересмотреть повтор.
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Ответ deligy
Разница всегда есть. И на рабочем месте тоже. Разница в том, что в отношении женщины такая ругань смотрится совсем убого.
не вижу разницы, грубить нельзя никому
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Он такой умный, душка, честный и его не любят, потому что он из России, по этой причине постоянно все вокруг стараются ему помешать и не дать победить (c) фанаты даньки as usual.
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Пока медведь
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Мерзость. Чтобы за языком следил желательно его дисквалифицировать на пару месяцев.
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Ну и зачем, тем более судья была права...
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Комментарий удален модератором
Надеюсь, я никогда в жизни такого не услышу от Карлоса)
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