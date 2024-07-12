Медведев в матче с Алькарасом получил предупреждение за брань в адрес судьи на вышке

в полуфинале «Уимблдона» против получил предупреждение за брань в адрес судьи на вышке.

Это произошло при счете 5:3 30:40, когда судья зафиксировала двойной отскок. Россиянин сказал: «иди ## ###, иди ## ###, кусок дерьма».

Судья на вышке Ева Асдераки после общения с супервайзерами приняла решение не дисквалифицировать Медведева, а выдать ему предупреждение за неспортивное поведение.

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