Медведев в матче с Алькарасом получил предупреждение за брань в адрес судьи на вышке
Даниил Медведев в полуфинале «Уимблдона» против Карлоса Алькараса получил предупреждение за брань в адрес судьи на вышке.
Это произошло при счете 5:3 30:40, когда судья зафиксировала двойной отскок. Россиянин сказал: «иди ## ###, иди ## ###, кусок дерьма».
Судья на вышке Ева Асдераки после общения с супервайзерами приняла решение не дисквалифицировать Медведева, а выдать ему предупреждение за неспортивное поведение.
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И у судьи косяк.
Надеюсь, всем видно, что мяч на земле лежит?)