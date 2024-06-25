Жасмин Паолини: «Временами на траве чувствуешь, что ты очень плох в теннисе»

Жасмин Паолини рассказал, как относится к игре на траве.

«Травяные корты интересные, это точно. Иногда лучше, иногда хуже. Иногда хочется плакать, иногда – радоваться.

Временами на траве чувствуешь, что ты ужасен в теннисе (смеется). Подаешь и получаешь в ответ удар навылет. Или возвращаешь – опять получаешь удар навылет. Так что правда думаешь: «Я очень плоха». Не получается исполнить хоть один нормальный розыгрыш – просто бегаешь за каждым мячом и получаешь виннеры в ответ.

Думаю, все, что происходит со мной [на травяных кортах], меня разочаровывает. Я не понимаю до конца, что мне нужно улучшать. Я просто бегаю и коротко отбиваю.

В Истбурне я постараюсь просто выйти на корт с чистой головой. Это не «Ролан Гаррос», так что я ничего не жду – ни хорошего, ни плохого. Просто выйду и постараюсь играть в свой теннис, адаптироваться как можно лучше, конечно, сражаться. И постараюсь понять лучше игру, потому что [на траве] она другая.

Но с каждым годом я становлюсь все опытнее. Надеюсь, в этом году все будет еще лучше – но я не хочу сильно давить на себя, потому что этого и так слишком много».