«Спа». Бадоса рассказала, чем известен Бад-Хомбург
Паула Бадоса рассказала, как проведет выходной в Бад-Хомбурге.
Испанка победила во втором круге Юле Нимайер – 4:6, 6:2, 6:1. Во время интервью на корте Бадосу спросили, что она будет делать в выходной.
– Ну же, чем известен этот город?
– Многим. Но расскажи нам сама.
– Самое важное – спа (смеется).
– Ты права, он недалеко.
– Я потренируюсь, немного отдохну, и, возможно, схожу в спа. Вот каким будет мой завтрашний день.
Паула Бадоса: «В выходной, возможно, схожу в спа.