«Спа». Бадоса рассказала, чем известен Бад-Хомбург

Теги WTA Паула Бадоса Bad Homburg Open Теннис

Паула Бадоса рассказала, как проведет выходной в Бад-Хомбурге.

Испанка победила во втором круге Юле Нимайер – 4:6, 6:2, 6:1. Во время интервью на корте Бадосу спросили, что она будет делать в выходной.

– Ну же, чем известен этот город?

– Многим. Но расскажи нам сама.

– Самое важное – спа (смеется).

– Ты права, он недалеко.

– Я потренируюсь, немного отдохну, и, возможно, схожу в спа. Вот каким будет мой завтрашний день.

Паула Бадоса: «В выходной, возможно, схожу в спа. 

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