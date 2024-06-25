Возняцки после победы над Свитолиной: «Должно сильно повезти, когда матч переносят, а потом остается сыграть всего несколько геймов»

Теги WTA Каролин Возняцки Петр Возняцки Bad Homburg Open Теннис

Каролин Возняцки прокомментировала победу над Элиной Свитолиной.

Датчанка победила в матче первого круга в Бад-Хомбурге со счетом 6:3, 6:7(4), 7:5. Встреча началась 24-го июня, но ее прервали в третьем сете из-за наступления темноты.

«Было очень сложно: вчера мы играли на солнце, а потом стемнело, и корт стал немного скользким.

Я упала, но после хорошо выспалась и немного полечилась. Сегодня я уже чувствовала себя вполне прилично. Главное было заставить свое тело двигаться и играть агрессивно.

Я рада, что прошла дальше. Должно сильно повезти, когда матч переносят, а потом остается сыграть всего несколько геймов».

Датчанка также рассказала о работе с отцом в роли тренера.

«Конечно, он был рядом со мной с самого рождения. Но еще он видел, как я начинала играть в теннис, и знает меня лучше, чем кто-либо другой.

Мы можем не всегда соглашаться друг с другом, но я уверена, что он хочет для меня лучшего. Он постоянно учится и действительно уделяет много времени тому, чтобы понять, как я могу играть лучше.

Он делаем максимум возможного, как тренер, и я очень рада, что моя семья может быть со мной везде. Мы хорошо работаем вместе».

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