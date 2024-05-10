Тим подтвердил, что завершит карьеру в этом сезоне

Теги ATP Доминик Тим Теннис

Чемпион US Open-2020 Доминик Тим объявил, что завершит карьеру в конце сезона.

«Причин несколько. Во-первых, конечно, мое запястье. Оно не в том состоянии, в котором должно быть. Вторая причина – мое внутреннее ощущение: я очень долго и тщательно обдумывал это решение.

Мой путь в теннисе был невероятным. Я добился успеха и выиграл трофеи, о которых даже не мечтал. Это был путь со взлетами и падениями, и я благодарен за весь опыт. Но в конце концов я пришел к этому решению, и оно правильное. Я доволен этим и с нетерпением жду всего, что будет дальше», – сказал 30-летний австриец.

Доминик Тим уходит из тенниса. Его сломали гонка за «Большим шлемом» и травма запястья

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7 комментариев
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искренне жаль
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Очень жаль, что он так и не смог вернуться на свой уровень. Будь Тим в прежний форме, думаю, смог бы взять еще шлем-два после победного US
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Ответ Кирилл Касаев
Очень жаль, что он так и не смог вернуться на свой уровень. Будь Тим в прежний форме, думаю, смог бы взять еще шлем-два после победного US
Не смог бы. Он и так выиграл US Open только благодаря тому, что не играли Федерер и Надаль, Джоковича дисквалифицировали с турнира, а Алькарас и Синнер ещё не появились. Шальной ТБШ у Тима, отрицать это будет только последний дилетант.
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Ответ Великий Алонсо
Не смог бы. Он и так выиграл US Open только благодаря тому, что не играли Федерер и Надаль, Джоковича дисквалифицировали с турнира, а Алькарас и Синнер ещё не появились. Шальной ТБШ у Тима, отрицать это будет только последний дилетант.
Финал АО с Джоком и Итогового с Медведевым тоже шальные? Я так думаю, что Тима в тот год косвенно убил осенний Ролан Гаррос
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Надорвался в 2020, играя даже на выставках, и сразу после этого поломался. Чем-то напоминает 2016 Маррея
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Тот ЮСО с трясущимся Кисой в финале был конечно огромным и незаслуженным авансом.
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