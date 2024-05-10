Тим подтвердил, что завершит карьеру в этом сезоне

Чемпион US Open-2020 Доминик Тим объявил, что завершит карьеру в конце сезона.

«Причин несколько. Во-первых, конечно, мое запястье. Оно не в том состоянии, в котором должно быть. Вторая причина – мое внутреннее ощущение: я очень долго и тщательно обдумывал это решение.

Мой путь в теннисе был невероятным. Я добился успеха и выиграл трофеи, о которых даже не мечтал. Это был путь со взлетами и падениями, и я благодарен за весь опыт. Но в конце концов я пришел к этому решению, и оно правильное. Я доволен этим и с нетерпением жду всего, что будет дальше», – сказал 30-летний австриец.

Доминик Тим уходит из тенниса. Его сломали гонка за «Большим шлемом» и травма запястья