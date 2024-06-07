Синнер и Алькарас проводят самый молодой полуфинал ТБШ с 2008 года

и на « » проводят самый молодой полуфинал «Большого шлема» за 16 лет.

Итальянцу сейчас 22 года, испанцу – 21. В 2008-м на этой стадии US Open играли 22-летний и 21-летний , британец победил со счетом 6:2, 7:6(5), 4:6, 6:4.