Синнер и Алькарас проводят самый молодой полуфинал ТБШ с 2008 года
Янник Синнер и Карлос Алькарас на «Ролан Гаррос» проводят самый молодой полуфинал «Большого шлема» за 16 лет.
Итальянцу сейчас 22 года, испанцу – 21. В 2008-м на этой стадии US Open играли 22-летний Рафаэль Надаль и 21-летний Энди Маррей, британец победил со счетом 6:2, 7:6(5), 4:6, 6:4.
2 молодых игрока, 21 и 22 года.
Оба провалили грунтовый сезон.
Оба из-за травм(?)
И оба без проблем доходят до финальной стадии на Шлеме.
Оба отдали по 1 (одному!) сету соперникам.
Почти без игровой практики.
Оба.
На грунтовом(!) Шлеме, который вамосы на все лады расписывают как самый сложный, самый трудный, самый выматывающий, и т.д.
Ничего не напоминает, не?
Когда такие фокусы проделывал Рафик, там хотя бы можно было списать на возраст. В обоих случаях - АО-19 и 22 - Бык был старше (=опытнее).
А тут что за чЮдо-чЮдное?
Вот такое вот "будущее тенниса", надализированное.
такиедела.