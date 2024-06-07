Синнер и Алькарас проводят самый молодой полуфинал ТБШ с 2008 года

Теги Рафаэль Надаль Энди Маррей Ролан Гаррос ATP Карлос Алькарас Янник Синнер Теннис

Янник Синнер и Карлос Алькарас на «Ролан Гаррос» проводят самый молодой полуфинал «Большого шлема» за 16 лет.

Итальянцу сейчас 22 года, испанцу – 21. В 2008-м на этой стадии US Open играли 22-летний Рафаэль Надаль и 21-летний Энди Маррей, британец победил со счетом 6:2, 7:6(5), 4:6, 6:4.

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7 комментариев
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Очень крутой матч, но Янник кажись проседает
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В полуфинале РГ-2008 Рафа и Новак были моложе, чем Рафа и Энди в полуфинале ЮСО-2008
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Ответ Максим Пестов
В полуфинале РГ-2008 Рафа и Новак были моложе, чем Рафа и Энди в полуфинале ЮСО-2008
А в пф рг 07 еще моложе
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Ответ Ale_x_@ndro
А в пф рг 07 еще моложе
Точно!
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Очень зрелищный!
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А ведь любопытная ситуация вырисовывается.
2 молодых игрока, 21 и 22 года.
Оба провалили грунтовый сезон.
Оба из-за травм(?)
И оба без проблем доходят до финальной стадии на Шлеме.
Оба отдали по 1 (одному!) сету соперникам.
Почти без игровой практики.
Оба.
На грунтовом(!) Шлеме, который вамосы на все лады расписывают как самый сложный, самый трудный, самый выматывающий, и т.д.

Ничего не напоминает, не?
Когда такие фокусы проделывал Рафик, там хотя бы можно было списать на возраст. В обоих случаях - АО-19 и 22 - Бык был старше (=опытнее).
А тут что за чЮдо-чЮдное?
Вот такое вот "будущее тенниса", надализированное.
такиедела.
+2
-2
0
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