Журавель о Дмитриевой: «Спортивное ТВ и многих людей, которых вы знаете, сделала она»

Журналист Тимур Журавель отреагировал на новость о смерти Анны Дмитриевой.

«Мы с Полешей (Михаилом Поленовым – Sports) во время Евро-2016 заскочили в гости к Анне Владимировне. Она быстро что-то приготовила и, расспросив нас о делах, стала сама что-то рассказывать. Почти любая ее история как притча. Анна Дмитриева была и есть для нас – концентрированная мудрость.

Спортивное ТВ и многих людей, которых вы знаете, сделала она. Дмитриева усадила Васю [Уткина] вести «Футбольный клуб», Дмитриева формулировала концепт существования спортивной редакции НТВ-Плюс, задавала стандарты, которыми мы пользуемся до сих пор. Возможно, в таких словах это звучит слишком формально – просто очень сложно тут обойтись без больших формулировок, без слова «вклад».

И все равно этого окажется мало, чтобы объяснить масштаб её личности. Он был бы очевиден всем даже за короткую посиделку у неё на веранде. Нам жутко повезло оказаться рядом с таким человеком», – написал Журавель.