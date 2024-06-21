Чжан о том, что второй раз подряд выиграл матч, в котором уступал в 3-м сете: «Мои шансы на победу были даже не 50/50»

Чжичжень Чжан прокомментировал выход в полуфинал в Галле.

Китаец обыграл Кристофера Юбэнкса (6:4, 4:6, 7:5) и сыграет во втором полуфинале в карьере и первом на траве.

– Второй раз подряд вы выигрываете матч, который не контролируете. В конце предыдущего Даниил [Медведев] выглядел так, будто победит. Крис [Юбэнкс] подавал на матч, но вы морально выстояли в обоих. Сколько уверенности вам дает то, что вы побеждаете, когда ваши шансы 50/50?

– Я бы сказал, что они даже не 50/50. Мне очень повезло. Даже вчера в третьем сете я уступал 1:4. Очень важно играть очко за очком и не заглядывать слишком далеко. Нет времени думать о слишком многом. Просто пытаешься сражаться за каждое очко и пытаться остаться в матче.

В полуфинале Чжан впервые встретится с первой ракеткой мира Янником Синнером.