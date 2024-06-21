Чжан о том, что второй раз подряд выиграл матч, в котором уступал в 3-м сете: «Мои шансы на победу были даже не 50/50»

Теги ATP Terra Wortmann Open Чжичжэнь Чжан Теннис

Чжичжень Чжан прокомментировал выход в полуфинал в Галле.

Китаец обыграл Кристофера Юбэнкса (6:4, 4:6, 7:5) и сыграет во втором полуфинале в карьере и первом на траве.

– Второй раз подряд вы выигрываете матч, который не контролируете. В конце предыдущего Даниил [Медведев] выглядел так, будто победит. Крис [Юбэнкс] подавал на матч, но вы морально выстояли в обоих. Сколько уверенности вам дает то, что вы побеждаете, когда ваши шансы 50/50?

– Я бы сказал, что они даже не 50/50. Мне очень повезло. Даже вчера в третьем сете я уступал 1:4. Очень важно играть очко за очком и не заглядывать слишком далеко. Нет времени думать о слишком многом. Просто пытаешься сражаться за каждое очко и пытаться остаться в матче.

В полуфинале Чжан впервые встретится с первой ракеткой мира Янником Синнером.

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4 комментария
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Ответ Alexsandr Golubev
Следующая остановка - конечная (для Чжана). Чжан боец - молодец. Психология сильная.
Боец Чжан успел за свою карьеру проиграть матчи, где имел по пять матчболов и брейки в решающих сетах. На самых главных турнирах года.

Но я за него болею.

Три года назад Чжан был в третьей сотне и играл Челленджеры. А сейчас бьет игроков с титулами. Красавец. Еще играть и играть.
+7
0
+7
Следующая остановка - конечная (для Чжана).
Чжан боец - молодец. Психология сильная.
+2
-2
0
Ответ hsmshhzfn5
Боец Чжан успел за свою карьеру проиграть матчи, где имел по пять матчболов и брейки в решающих сетах. На самых главных турнирах года. Но я за него болею. Три года назад Чжан был в третьей сотне и играл Челленджеры. А сейчас бьет игроков с титулами. Красавец. Еще играть и играть.
Жижа крут!!!
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