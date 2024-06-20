Джокович показал, что уже тренируется на корте: «Теннис, я по тебе скучал»

Теги Новак Джокович видео ATP Теннис

Новак Джокович показал, как тренируется после операции на мениске.

«Теннис 🎾, я по тебе скучал! Продолжаем прибавлять с каждым днем 💪», – написал серб.

 

Ранее НОК Сербии подтвердил участие Джоковича в Олимпиаде, а журналист Крейг Шапиро написал, что 24-кратный чемпион «Больших шлемов» хочет восстановиться к «Уимблдону».

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55 комментариев
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Ждем легендарного Новаче на Уимблдоне. На траве он даже с одной ногой зачехлит практически весь тур
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Хейтерам Новака сегодня тяжело читать такие новости, конечно.))
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Какой-то зверь восстановления. Уже в сотый раз такое, но КАК ТАК БЫСТРО???
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Любое его действие на корте и вне корта излучает величие. Шлемак Штампович.
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Ответ Stas Salesov
Опытные поясняют, что он всегда тренируется на харде перед Уимом, реально собирается ехать, лол
Это ж не Надаль, чтобы прятаться на грунте ...
А вообще в любом случае разумно начинать с харда
+12
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+9
Ответ Stas Salesov
Не совсем правда понятна мотивация сего действа, разве что от Рууда бегает теперь на грунте))
Это из разряда симуляции по ходу матча, когда выигрывает 2-0) Джокович всю карьеру до матчей не снимался, это Рафыч специалист по сохранению статы ...
+14
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Удачи Титану.

Теннис соскучился по настоящему Новаку
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+7
Ответ Вегетарианец_
Хейтерам Новака сегодня тяжело читать такие новости, конечно.))
Почему сегодня? По жизни им тяжело, поздравим их с этим)
+9
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+6
возвращение Легендарного Новака Джоковича после травмы не за горами и это отличная новость для тенниса!
+6
-1
+5
Видеть такого заряженного Новака - каиф на душе
+5
0
+5
Ответ Йенс Мустерманн
Комментарий скрыт
Ой, всё...как убого стал писать, тебе зп повысили или куры перекупили? Никогда не поверю, что такой систематический бред может писать здоровый мужчина. Рафаэлю что пожелал 3 июня? Как сербу?
Хуже графа, стасика, вадика, разнообразных жень. Позорная профдеформация, стыдно за тебя.
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+5
Ответ Радость Ди Мария
Мне одному кажется, что Величайший любит теннис сильнее жены? И ведь не скажешь, что изврат.
Нам всем кажется что это неуместно сравнивать
+3
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Ответ Радость Ди Мария
А когда Стасюн-хейтерун феерил высоким штилем?
Привет, дорогой)
Когда Инкогниту подлизывал. А теперь всем приходится и слог уже не тот
+4
-2
+2
Ответ Радость Ди Мария
Кстати, после Новаче я не переобуюсь в воздухе, но буду одним глазом притапливать за Кота-толстяка. Вот так.
хех)))) ты да сих пор ещё не понял?!
ты просто обязан назвать СЦыца самым-пресамым красивым-прекрасным, и люто хейтить Даню.
иначе хеллга тебя проклянёт и порчу наведёт
ХеХе))))
+2
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+2
Ответ Антон Тимофеев
За Котова? Ну...он прикольный малый, да. Особенно на грунте. Мне что-то начинает казаться, что топ-70, топ-80(как когда-то говорили его тренеры) для Павла совсем не предел. Он уже почти в топ-50 зашел))) Не думаю, что попадет в топ-30, но в 4-5 десятке вполне может быть...
Меня устроит топ-40.
+2
0
+2
Ответ Helga Kl
Ой, всё...как убого стал писать, тебе зп повысили или куры перекупили? Никогда не поверю, что такой систематический бред может писать здоровый мужчина. Рафаэлю что пожелал 3 июня? Как сербу? Хуже графа, стасика, вадика, разнообразных жень. Позорная профдеформация, стыдно за тебя.
А когда Стасюн-хейтерун феерил высоким штилем?
+3
-1
+2
Все хейтеры дружно отписались, соскучились по Величайшему)
+4
-2
+2
Ответ Хозяин патриотов
Комментарий скрыт
Ну то что журналист написал про Уим - вовсе не факт, что так и будет. Официально только про Олимпиаду сообщили, возможно к ней и готовится
+1
0
+1
Ответ Potors
Какой-то зверь восстановления. Уже в сотый раз такое, но КАК ТАК БЫСТРО???
Я был бы тут аккуратнее в сравнении
На траве после такой травмы... Император на очередное чудо замахнулся может
+1
0
+1
Ответ Helga Kl
Привет, дорогой) Когда Инкогниту подлизывал. А теперь всем приходится и слог уже не тот
Инкогнита хоть и был врагом-сектантом, но с ним было вполне нескучно. Наверное в ЕС свалил с нэньки.
+2
-1
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Ответ sedric
Алькарас ему сегодня закинул удочку в виде второго посева, так что пускай приезжает. Жду теперь жребий. Надеюсь Карлос будет в половине Синнера.
Привет
Алькарас в прошлом году слишком лихо траву зачистил, не уверен я в его непобедимости на траве
Почему на это надеешься?
+1
0
+1
Ответ Радость Ди Мария
Кстати, после Новаче я не переобуюсь в воздухе, но буду одним глазом притапливать за Кота-толстяка. Вот так.
За Котова? Ну...он прикольный малый, да. Особенно на грунте. Мне что-то начинает казаться, что топ-70, топ-80(как когда-то говорили его тренеры) для Павла совсем не предел. Он уже почти в топ-50 зашел))) Не думаю, что попадет в топ-30, но в 4-5 десятке вполне может быть...
+1
0
+1
Ответ daiv18
Любое его действие на корте и вне корта излучает величие. Шлемак Штампович.
Я думаю, что все поклонники тенниса рады, что живая легенда еще в деле.
+2
-1
+1
Это Новак показал нормальным людям.
А остальным он показал вот это
https://www.sports.ru/tennis/1115615092-dzhokovich-prazdnovanie-polufinal-parizh.html

Айде Nо1е, айде!
+7
-6
+1
Ответ Радость Ди Мария
Меня устроит топ-40.
Меня тоже)) Да уже попадание в топ-50 будет хорошим результатом. А, стоп!! Я пропустил...Паша как раз 50-ым стал в последнем рейтинге! Ну, здорово же! А то 51 место - обидно немного было.
+1
0
+1
Ответ Йенс Мустерманн
Комментарий скрыт
😊😊😊
+1
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Ответ Йенс Мустерманн
Комментарий скрыт
Не завидуй, у Новак много талантов, у тебя - ни одного.

Да-да, строчить гадости в интернете не талант
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0
Ответ Антон Тимофеев
Меня тоже)) Да уже попадание в топ-50 будет хорошим результатом. А, стоп!! Я пропустил...Паша как раз 50-ым стал в последнем рейтинге! Ну, здорово же! А то 51 место - обидно немного было.
На Олимпиаду вот зашёл. Там весело и девчёнки симпотные. Может найдёт новый стимул - не всё же с мамой тусовать=)
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Ответ Йенс Мустерманн
Всю жизнь топить за Федьку, а как только тот сдулся, резко переобуться в прыжке и начать топить за акробата, типа с 2007 за него 🤣🤣 P.S. Добавила меня в ЧС и продолжаешь мне писать. Что же, значит наше с тобой общение прекращается раз и навсегда, прощай! )) P.P.S. Никогда не понимал смысла в подобных действиях. Вроде бы человек избавляется от комментариев неугодных ему пользователей, но после этого зачем-то кликает на скрытые сообщения, читает их, негодует и отвечает. 😦
Этот чс - просто нелепость
Для таких же нелепостей
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Алькарас ему сегодня закинул удочку в виде второго посева, так что пускай приезжает. Жду теперь жребий. Надеюсь Карлос будет в половине Синнера.
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