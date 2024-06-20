Джокович показал, что уже тренируется на корте: «Теннис, я по тебе скучал»

показал, как тренируется после операции на мениске.

«Теннис 🎾, я по тебе скучал! Продолжаем прибавлять с каждым днем 💪», – написал серб.

Ранее НОК Сербии подтвердил участие Джоковича в Олимпиаде, а журналист Крейг Шапиро написал, что 24-кратный чемпион «Больших шлемов» хочет восстановиться к «Уимблдону».