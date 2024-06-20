Джокович показал, что уже тренируется на корте: «Теннис, я по тебе скучал»
Новак Джокович показал, как тренируется после операции на мениске.
«Теннис 🎾, я по тебе скучал! Продолжаем прибавлять с каждым днем 💪», – написал серб.
Ранее НОК Сербии подтвердил участие Джоковича в Олимпиаде, а журналист Крейг Шапиро написал, что 24-кратный чемпион «Больших шлемов» хочет восстановиться к «Уимблдону».
А вообще в любом случае разумно начинать с харда
Теннис соскучился по настоящему Новаку
Хуже графа, стасика, вадика, разнообразных жень. Позорная профдеформация, стыдно за тебя.
Когда Инкогниту подлизывал. А теперь всем приходится и слог уже не тот
ты просто обязан назвать СЦыца самым-пресамым красивым-прекрасным, и люто хейтить Даню.
иначе хеллга тебя проклянёт и порчу наведёт
ХеХе))))
На траве после такой травмы... Император на очередное чудо замахнулся может
Алькарас в прошлом году слишком лихо траву зачистил, не уверен я в его непобедимости на траве
Почему на это надеешься?
А остальным он показал вот это
https://www.sports.ru/tennis/1115615092-dzhokovich-prazdnovanie-polufinal-parizh.html
Айде Nо1е, айде!
Да-да, строчить гадости в интернете не талант
Для таких же нелепостей