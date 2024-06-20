Гауфф о прошлогоднем поражении от Александровой в Берлине: «Я играла с ней здесь? Не помню»

Теги WTA Екатерина Александрова Коко Гауфф Bett1open Теннис

Коко Гауфф не помнила о прошлогоднем поражении от Екатерины Александровой.

Сегодня она обыграла россиянку во втором круге в Берлине – 7:6(6), 6:2.

– Думала о прошлогоднем матче против нее здесь же? Счет был 4:6, 0:6.

– Я играла с ней здесь в прошлом году?

– Да.

– Не помню.

– И ты проиграла.

– О, ну, я не помню (смеется). Да, я не помню тот матч, поэтому, разумеется, я о нем не думала. Но я стала другим игроком по сравнению с прошлым годом. Она сильная соперница, особенно на траве. Она всегда выигрывает пару титулов на траве, поэтому я знала, что сегодня будет тяжело.

1 комментарий
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С Александровой А это кто? Не помню
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