Гауфф о прошлогоднем поражении от Александровой в Берлине: «Я играла с ней здесь? Не помню»
Коко Гауфф не помнила о прошлогоднем поражении от Екатерины Александровой.
Сегодня она обыграла россиянку во втором круге в Берлине – 7:6(6), 6:2.
– Думала о прошлогоднем матче против нее здесь же? Счет был 4:6, 0:6.
– Я играла с ней здесь в прошлом году?
– Да.
– Не помню.
– И ты проиграла.
– О, ну, я не помню (смеется). Да, я не помню тот матч, поэтому, разумеется, я о нем не думала. Но я стала другим игроком по сравнению с прошлым годом. Она сильная соперница, особенно на траве. Она всегда выигрывает пару титулов на траве, поэтому я знала, что сегодня будет тяжело.