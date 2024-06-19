Возняцки – об отце, который критиковал турниры за то, что ей не давали wild card: «Иногда он слишком увлекается»

Теги WTA Каролин Возняцки Петр Возняцки Теннис

Каролин Возняцки рассказала, что нужно теннисисткам-мамам для возвращения в тур.

Датчанка также прокомментировала слова Петра Возняцки об отношении к женщинам в туре.

«Иногда отец слишком увлекается. Мы говорили с ним о другом.

Мне кажется, ко мне очень хорошо относятся. Турниры были рады моему возвращению.

Мое мнение совпадает с мнением других женщин в туре: для теннисисток, возвращающихся после рождения ребенка, должно быть сделано больше. На это обратили внимание, потому что, очевидно, сейчас больше женщин хотят снова играть. Но это возвращение отличается от восстановления после травмы.

Я снова в туре после почти четырехлетнего перерыва. Думаю, что в организме многое меняется, когда внутри тебя растет человек, ты рожаешь, а тело восстанавливается. Женщины в целом заслуживают больше времени, чтобы почувствовать: «Хорошо, теперь я готова, я могу по-настоящему подготовиться к турнирам и играть на самом высоком уровне».

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5 комментариев
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А она не слишком офигела? Ей и так дают кучу ВК и правило сохраненного рейтинга. Но что-то не сильно помогает - вылетает в первых кругах от всех подряд. Может ей еще дать ключ от квартиры, где деньги лежат?
+10
-2
+8
Вообще-то говоря она уходила не рожать, а просто закончила карьеру, даже играла прощальные матчи, которые 10 раз еще переносились)))
+6
0
+6
Каро реально думает, что в ее возвращении есть какой-то смысл и она сможет зацепить хотя бы один приличный турнир?
+5
-1
+4
Родила молодец, это было твоё решение, и что должен сделать тур🤷‍♀️‼️
+4
-1
+3
Еще всех рожавших теннисисток должны ставить только на центральном корте, добавила Каро)
+3
0
+3
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