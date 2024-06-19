Возняцки – об отце, который критиковал турниры за то, что ей не давали wild card: «Иногда он слишком увлекается»

Каролин Возняцки рассказала, что нужно теннисисткам-мамам для возвращения в тур.

Датчанка также прокомментировала слова Петра Возняцки об отношении к женщинам в туре.

«Иногда отец слишком увлекается. Мы говорили с ним о другом.

Мне кажется, ко мне очень хорошо относятся. Турниры были рады моему возвращению.

Мое мнение совпадает с мнением других женщин в туре: для теннисисток, возвращающихся после рождения ребенка, должно быть сделано больше. На это обратили внимание, потому что, очевидно, сейчас больше женщин хотят снова играть. Но это возвращение отличается от восстановления после травмы.

Я снова в туре после почти четырехлетнего перерыва. Думаю, что в организме многое меняется, когда внутри тебя растет человек, ты рожаешь, а тело восстанавливается. Женщины в целом заслуживают больше времени, чтобы почувствовать: «Хорошо, теперь я готова, я могу по-настоящему подготовиться к турнирам и играть на самом высоком уровне».