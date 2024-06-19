Маррей о 1000-м матче в карьере: «Тело сильно потрепалось»

Энди Маррей прокомментировал победу над Алексеем Попыриным в Лондоне.

Он обыграл австралийца 6:3, 3:6, 6:3. Британец провел 1000-й матч в карьере.

– Как ты чувствуешь себя физически – зная, что у тебя была травма голеностопа, спины... Как ты?

– Лучше (улыбается). [Трибуны смеются].

Я не сообразил, а мама сказала мне, что это мой 1000-й матч в туре. Много матчей, тело сильно потрепалось. Это нелегко, но я справляюсь.

– Насколько тебе понравилось бороться перед этими болельщиками?

– Конечно, по ходу матча было сложно. В конце концов, это отличная награда за тяжелую работу и усилия, которые были вложены в этот матч. В этом году у меня не так много побед. Сезон непростой. Но я хорошо со всем справился.

Любая победа важна. Для этого мы играем – чтобы пытаться выигрывать матчи. До «Уимблдона» осталось несколько недель, и я пытаюсь набраться уверенности и провести какие-то матчи. Сегодня был трудный день. Горжусь тем, как боролся в третьем сете после поражения во втором. Приятно одержать здесь еще одну победу.