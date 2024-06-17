Боржес о матче с Медведевым: «У всех меньше всего опыта именно на траве, поэтому все примерно в равных условиях»

Нуну Боржес поделился ожиданиями от матча против Даниила Медведева в Галле.

«Мне кажется, у всех меньше всего опыта именно на этом покрытии, поэтому все примерно в равных условиях. Даже несмотря на то, что [Медведев] больше лет в туре и дольше играет на самом высоком уровне. Я сделаю все возможное и постараюсь воспользоваться любым шансом».

Их единственную личную встречу – на Australian Open-2024 – выиграл Медведев.

«Здесь совершенно другое покрытие, другая игра. Я жду совсем другого матча, но в то же время мне здесь комфортно. Это будет мой первый матч на траве в этом году, но здесь я хорошо себя чувствую, мне здесь нравится, поэтому я не загоняю себя в рамки относительно результата. Буду выкладываться по полной.

Это особенное время в году, и я получаю удовольствие. Я исполняю свои мечты. Это большой турнир, я играю против соперника из топ-10. Я просто постараюсь сделать все, что в моих силах, и получить максимальное удовольствие».