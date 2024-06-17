Энди Маррей: «Мои планы особо не изменились – я не планирую много играть после этого лета»

Энди Маррей подтвердил, что хочет завершить карьеру этим летом.

«Наверное, если бы я собирался завершить карьеру, то предпочел бы сделать это на «Уимблдоне» или Олимпиаде. Для меня это, наверное, наиболее подходящий вариант.

У меня остались приятные впечатления и воспоминания от «Уимблдона» и выступления за сборную на Олимпиаде. Возможность сыграть на пятых Играх – это повод сохранять мотивацию и продолжать играть.

Как я уже сказал, многое зависит от результатов и моего физического самочувствия. Мои планы особо не изменились – я не планирую много играть после этого лета. Посмотрим, как я буду себя чувствовать через пару недель.

Когда думаешь о завершении карьеры, нужно учитывать много факторов. Обычно выход на пенсию – это праздник, люди ждут этого дня. У меня такого нет. Я люблю играть в теннис.

В конечном итоге если ты не тянешь физически, это скажется на результатах. Эти факторы влияют на итоговое решение».