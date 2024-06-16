Маррей на Олимпиаде сыграет в двух разрядах, Радукану пропустит турнир

Теги Энди Маррей ATP WTA Дэн Эванс Париж-2024 Олимпийский теннисный турнир Кэмерон Норри Кэти Болтер Джек Дрэйпер Эмма Радукану Теннис

Объявлен состав сборной Великобритании на Олимпиаду в Париже. Олимпийский теннисный турнир пройдет с 27 июля по 4 августа.

В мужском одиночном разряде Британию представят:

В женской одиночке выступит:

Кроме того, в мужском парном разряде сыграют Маррей и Эванс, Джо Солсбери и Нил Скупски, а в женском – Болтер и Хизер Уотсон, Хэрриет Дарт и Мая Люмсден.

Эмма Радукану отказалась от wild card, которую ей предлагали как чемпионке «Большого шлема».

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