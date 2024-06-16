Кафельников о решении Рублева, Хачанова и Самсоновой не ехать на Олимпиаду: «Мы не в праве их осуждать»

Теги ATP Евгений Кафельников Олимпийский теннисный турнир Карен Хачанов Андрей Рублев Людмила Самсонова Теннис

Евгений Кафельников прокомментировал то, что Андрей Рублев, Карен Хачанов и Людмила Самсонова пропустят Олимпиаду в Париже.

«Жаль, конечно, но это их решение, и мы будем его уважать. К сожалению, нет гарантии, что они выступят на следующих Олимпийских играх. Может быть, травма и все, что угодно. Поэтому когда есть возможность играть, то нужно использовать эту возможность. Но мы не в праве их осуждать, и я думаю, они сами расскажут о причинах своего решения.

Не нужно забывать, у нас есть другие теннисисты, которые будут играть: Роман Сафиуллин, Даниил Медведев, Дарья Касаткина и Мирра Андреева», – цитирует Кафельников «Спорт-Экспресс».

Отметим, что под вопросом участие Дарьи Касаткиной и Анастасии Павлюченкой. Как сообщает «Матч ТВ», они не хотят ехать на Олимпиаду.

2 комментария
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Осуждать??? Да вообще красавцы ребята👏
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