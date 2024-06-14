Елена Веснина: «Олимпиада – такой турнир, который стоит особняком для каждого. Даже на фоне ТБШ»

Теги Елена Веснина WTA Париж-2024 Олимпийский теннисный турнир Теннис

Елена Веснина прокомментировала допуск россиян на Олимпийские игры в Париже.

Накануне Шамиль Тарпищев со ссылкой на ITF объявил, что российские теннисисты допущены до Олимпиады в нейтральном статусе. 

«Все мы были в подвешенном состоянии, но всегда ведь надеешься на лучшее. Было очевидно, что мы должны быть допущены. Слава богу, ситуация разрешилась положительно. Олимпийские игры – такой турнир, который стоит особняком для каждого. Даже на фоне турниров «Большого шлема». Со всеми девчонками общалась, они настроены на успешное участие, хотят добиться хороших результатов», – цитирует Веснину РИА Новости.

Всех теннисистов из России допустили на Олимпиаду. Кто поедет?

5 комментариев
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Это в футболе олимпийских чемпионов не все и вспомнят, а в теннисе ОИ в одиночке выигрывали сестры, Граф, Энен, Дэвенпорт, Каприати, Агасси, Маррей, Надаль, Кафельников и Зверев, так что это очень престижные соревнования.
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С Весниной так и не понятно она поедет или в итоге нет, вроде как возвращение не особо успешно, точно должна для пары ехать Звонарева 8ая ракетка в паре и играть с Андреевой
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Полностью согласен с олимпийской чемпионкой!
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Ответ Великий Алонсо
Что она несёт, в теннисе всегда ТБШ был главным турниром, а не олимпиада
Полагаю, ей лучше знать. Спросите у Джоковича, почему он плакал, проиграв на последней Олимпиаде. Он наверняка понимает ценность олимпийского золота. Эти шлемы разыгрываются по четыре за год, а олимпийские медали - один раз в четыре года. И участвуют почти все сильнейшие.
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