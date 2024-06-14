Елена Веснина: «Олимпиада – такой турнир, который стоит особняком для каждого. Даже на фоне ТБШ»

Елена Веснина прокомментировала допуск россиян на Олимпийские игры в Париже.

Накануне Шамиль Тарпищев со ссылкой на ITF объявил, что российские теннисисты допущены до Олимпиады в нейтральном статусе.

«Все мы были в подвешенном состоянии, но всегда ведь надеешься на лучшее. Было очевидно, что мы должны быть допущены. Слава богу, ситуация разрешилась положительно. Олимпийские игры – такой турнир, который стоит особняком для каждого. Даже на фоне турниров «Большого шлема». Со всеми девчонками общалась, они настроены на успешное участие, хотят добиться хороших результатов», – цитирует Веснину РИА Новости.

Всех теннисистов из России допустили на Олимпиаду. Кто поедет?