Де Минаур о том, что он игрок топ-10: «Это просто теннис. Ты бегаешь за желтым мячом из одного угла в другой»

Алекс де Минаур ответил, как ощущает себя в статусе игрока топ-10.

Сейчас он девятый в рейтинге, а если обыграет в финале в Хертогенбоше, станет седьмым.

«В конце концов, это просто теннис. Ты бегаешь за желтым мячом из одного угла в другой. Ты стараешься получать удовольствие, и я мне нравится играть на траве, поэтому я очень доволен».

Какого цвета теннисные мячи: зеленые или желтые?