Де Минаур о том, что он игрок топ-10: «Это просто теннис. Ты бегаешь за желтым мячом из одного угла в другой»
Алекс де Минаур ответил, как ощущает себя в статусе игрока топ-10.
Сейчас он девятый в рейтинге, а если обыграет Себастьяна Корду в финале в Хертогенбоше, станет седьмым.
«В конце концов, это просто теннис. Ты бегаешь за желтым мячом из одного угла в другой. Ты стараешься получать удовольствие, и я мне нравится играть на траве, поэтому я очень доволен».
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