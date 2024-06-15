Стефанос Циципас: «Хорошее самочувствие зависит не только от того, что вы едите или как часто занимаетесь спортом, но и от того, о чем вы думаете»

Теги ATP соцсети Стефанос Циципас Теннис

Стефанос Циципас поделился секретом хорошего самочувствия.

«Хорошее самочувствие зависит не только от того, что вы едите или как часто занимаетесь спортом. Оно зависит еще и от того, о чем вы думаете и что чувствуете. Питайте разум добрыми мыслями и положительными эмоциями», – твитнул грек.

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5 комментариев
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Пора собрание сочинений выпускать.
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Горе от ума!
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Если думаешь о том, что вылетел из топ10 какое самочувствие …
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Welcome to the mental health community
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Ответ Basta777
Пора собрание сочинений выпускать.
Сборник цитат, аналогичный „Сборнику цитат Мао Цзэдуна“ ))
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