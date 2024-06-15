Стефанос Циципас: «Хорошее самочувствие зависит не только от того, что вы едите или как часто занимаетесь спортом, но и от того, о чем вы думаете»

Стефанос Циципас поделился секретом хорошего самочувствия.

«Хорошее самочувствие зависит не только от того, что вы едите или как часто занимаетесь спортом. Оно зависит еще и от того, о чем вы думаете и что чувствуете. Питайте разум добрыми мыслями и положительными эмоциями», – твитнул грек.

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