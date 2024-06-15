Из команды Циципаса ушел тренер по физподготовке: «Я недоволен отношением Стефаноса к работе»

Теги ATP Стефанос Циципас Теннис

Тренер по физподготовке Христос Фиотакис ушел из команды Стефаноса Циципаса.

Они время от времени сотрудничали на протяжении нескольких лет. Во время предсезонки-2024 они начали работать на постоянной основе.

«Те результаты и цели, которые я ставил перед собой как тренер, не были достигнуты. Однако мы помогли Стефаносу восстановиться, стать здоровым и выступать на высоком уровне после травмы. Но есть то, что от меня не зависит. Атмосфера в команде мне не подходит, и, к сожалению, у нас разные приоритеты.

Тем не менее я желаю ему всего наилучшего, и пусть он всегда будет здоров. Спасибо за такой опыт с командой, мне кажется, я многое им дал, но и сам многому научился за семь напряженных месяцев в туре со спортсменом такого высокого уровня. Надеюсь, однажды он поймет, что все, что я ему говорил, правильно, и поднимется на первое место рейтинга.

Я очень ждал Олимпиаду в Париже, потому что считал, что мы сможем выиграть золото. В Токио не удалось это сделать из-за невезения и странных условий. Но, как я уже сказал, у нас разные приоритеты, и я недоволен отношением Стефаноса к работе. Мне кажется, сейчас он не сосредоточен на теннисе, продвижении в рейтинге или победах на турнирах «Большого шлема».

Поэтому я не могу путешествовать семь месяцев подряд, проводя дома всего 25 дней, когда цели не так уж высоки и я путешествую просто ради того, чтобы путешествовать. У меня хватает работы и дома, и я предпочитаю распределять энергию между другими людьми, чтобы они были в форме и без нервов достигали желаемого».

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11 комментариев
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И почему меня это не удивляет 🤷‍♀️
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Стефанос же все объяснил - он делает все ради любви, а не каких-то там целей и побед.
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Интересно, что за "странные условия" были в Токио
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Короче некогда философу, физподготовкой заниматься, есть дела поважнее☝️😀‼️
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Ответ Добрый Андрей
А Олимпиада реально может быть очень удачной, и в паре с братом заиграл и в личке (если на Алькараса рано не попадет)
Если на Алькараса не попадёт это практически как вылетит раньше финала
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Ответ Глеб Кравченко
А это вообще нормально, что бывший член команды грека, лишь только он перестал быть в ней, льёт грязь на своего работодателя? Где профессиональная этика?
А где он льёт грязь?
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А Олимпиада реально может быть очень удачной, и в паре с братом заиграл и в личке (если на Алькараса рано не попадет)
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Не постеснялся сказать прямо о своих впечатлениях в команде, зачет) В глубине души Стефанос и сам знает, что происходит. Но лично мне кажется, эта атмосфера намеренная из-за травмы и обстоятельств, когда человек делает всё, чтобы не давить на себя лишний раз. Значит, чувствует, что не выдержит давления. А цели корректируются, если появляются внутренние силы и желание.
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Ого, жёстко)
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Ответ S.Graf
Интересно, что за "странные условия" были в Токио
КОВИД же)
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