Из команды Циципаса ушел тренер по физподготовке: «Я недоволен отношением Стефаноса к работе»

Тренер по физподготовке Христос Фиотакис ушел из команды Стефаноса Циципаса.

Они время от времени сотрудничали на протяжении нескольких лет. Во время предсезонки-2024 они начали работать на постоянной основе.

«Те результаты и цели, которые я ставил перед собой как тренер, не были достигнуты. Однако мы помогли Стефаносу восстановиться, стать здоровым и выступать на высоком уровне после травмы. Но есть то, что от меня не зависит. Атмосфера в команде мне не подходит, и, к сожалению, у нас разные приоритеты.

Тем не менее я желаю ему всего наилучшего, и пусть он всегда будет здоров. Спасибо за такой опыт с командой, мне кажется, я многое им дал, но и сам многому научился за семь напряженных месяцев в туре со спортсменом такого высокого уровня. Надеюсь, однажды он поймет, что все, что я ему говорил, правильно, и поднимется на первое место рейтинга.

Я очень ждал Олимпиаду в Париже, потому что считал, что мы сможем выиграть золото. В Токио не удалось это сделать из-за невезения и странных условий. Но, как я уже сказал, у нас разные приоритеты, и я недоволен отношением Стефаноса к работе. Мне кажется, сейчас он не сосредоточен на теннисе, продвижении в рейтинге или победах на турнирах «Большого шлема».

Поэтому я не могу путешествовать семь месяцев подряд, проводя дома всего 25 дней, когда цели не так уж высоки и я путешествую просто ради того, чтобы путешествовать. У меня хватает работы и дома, и я предпочитаю распределять энергию между другими людьми, чтобы они были в форме и без нервов достигали желаемого».