Стефанос Циципас: «Взросление – это когда ты гуглишь, как что-то делается, но потом решаешь, что это не стоит твоих усилий»

Теги ATP соцсети Стефанос Циципас Теннис

Восьмая ракетка мира Стефанос Циципас опубликовал новый твит о жизни.

«Взросление – это когда ты гуглишь, как что-то делается, но потом решаешь, что это не стоит твоих усилий», – написал грек.

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15 комментариев
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Взросление - это когда ты гуглишь, как не натыкаться на мудрости Циципаса
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Я недавно купил печенье с кусочками шоколада. И сразу вспомнил "изречение" Степана про шоколад и изюм в печенье.

Блин, я не хочу, чтобы Циципас присутствовал в моей жизни, даже в такой легкой форме! :))
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это точно у циципас а не Стэтхэм!?
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и как Бадоса его смогла столько вытерпеть..
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Ответ Nottingham Forest
и как Бадоса его смогла столько вытерпеть..
Может из-за красоты? 🤔
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Боже что ты сказал???? 🤬🤬🤬🤬
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Кажется, что это уже старение, Степа.) Держись.)
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Стэф, это не взросление, это старение.
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Отлично сказал, имхо
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Ответ Nottingham Forest
и как Бадоса его смогла столько вытерпеть..
вчера терпела еще, ехала в машине с ним и терпела и терпела)))
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когда меня попросят показать зумера, я покажу Циципаса
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Лучше молчать чем говорить что попало!
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Взросление? 😂👏
Жги Стёпка! В этом возрасте уже детей растят, в садик отдают 😂
Блин, как это смешно) и немного глупо, но мило, потому что искренне))
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Ответ Nottingham Forest
и как Бадоса его смогла столько вытерпеть..
Представляю, как где-нибудь в гостиничном номере Степка с постным лицом изрекает очередную подобную мудрость, и Бадоса, не сдержавшись, с мокрыми волосами и феном в руках орет ему: «Да ты задрал уже!»
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