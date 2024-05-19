Стефанос Циципас: «Взросление – это когда ты гуглишь, как что-то делается, но потом решаешь, что это не стоит твоих усилий»
Восьмая ракетка мира Стефанос Циципас опубликовал новый твит о жизни.
«Взросление – это когда ты гуглишь, как что-то делается, но потом решаешь, что это не стоит твоих усилий», – написал грек.
Блин, я не хочу, чтобы Циципас присутствовал в моей жизни, даже в такой легкой форме! :))
Жги Стёпка! В этом возрасте уже детей растят, в садик отдают 😂
Блин, как это смешно) и немного глупо, но мило, потому что искренне))