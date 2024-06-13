400-я ракетка мира Крунич после победы над Пегулой: «Талант – это хорошо, но это надстройка к дисциплине. А я думала наоборот»

Александра Крунич поделилась эмоциями от победы над Джессикой Пегулой.

Сербка обыграла пятую ракетку мира со счетом 7:6(3), 6:7(3), 6:4.

«Джесс очень тяжело победить на траве. Думаю, сегодня она выжала из меня абсолютно все. Я не смогла бы сделать что-то лучше. Сегодня я играла на все 100 процентов.

Думаю, ключевую роль сыграла моя вариативность и то, как я двигалась. Я знала, что Джесс будет последовательно и мощно бить, поэтому мне нужно было двигаться на высшем уровне. Я пыталась заставить ее ударить еще один раз снова и снова, снова и снова».

Я не играла на таком уровне после операции, поэтому переживала, сохраню ли свой теннис в третьем сете. Но, судя по всему, все получилось.

400-я ракетка также рассказала про свою карьеру.

«Думаю, мне не хватало дисциплины, потому что с самого детства я была талантлива. Я всегда слышала: «Она должна быть здесь, она должна делать это». Когда я добивалась успеха, то не радовалась ему – мне казалось, что так и должно быть и я обязана его достигать. Но когда я проигрывала, это была полная катастрофа.

Моя карьера шла то вверх, то вниз, потому что мне не хватало людей, которые могли бы направить меня, сказать: «Ты талантлива, но тебе надо сделать это». Когда растешь и знаешь, что у тебя есть талант, то думаешь, что можно меньше работать. Поэтому у меня было взлеты и падения. Сначала я добивалась хороших результатов, а потом я спала по полгода. Вот так я и тренировалась, в этом тоже была моя недисциплинированность.

Думаю, я вошла в топ-50 благодаря дисциплине (в 2018-м Крунич была 39-й – Sports). Я просто немного отклонилась от этого курса. Но мне еще есть что дать теннису, если мой организм выдержит. Я не чувствую себя на 31 год.

Я должна быть дисциплинированной ради карьеры, у меня есть обязанность перед теннисом. Талант – это хорошо, но это надстройка к дисциплине. А я думала наоборот. Если бы я поняла это раньше, то я бы все поменяла».