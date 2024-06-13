Пегула проиграла 400-й ракетке мира

Пятая ракетка мира Джессика Пегула во втором круге турнира в Хертогенбоше уступила 400-й ракетке мира Александре Крунич со счетом 6:7(3), 7:6(3), 4:6.

Пегула провела второй матч за два месяца.

Последний раз американка проигрывала сопернице, которая находится в рейтинге ниже топ-350 в январе 2019-го – тогда Пегула была 104-й ракеткой и уступила 411-й.

Наивысший рейтинг Крунич – №39, она достигла его шесть лет назад.

Теперь у 31-летней сербки три победы над соперницами из топ-5. До победы над Пегулой последний раз Крунич обыгрывала пятую ракетку мира в 2018-м.