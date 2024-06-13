Пегула проиграла 400-й ракетке мира

Теги WTA Александра Крунич Libéma Open Джессика Пегула Теннис

Пятая ракетка мира Джессика Пегула во втором круге турнира в Хертогенбоше уступила 400-й ракетке мира Александре Крунич со счетом 6:7(3), 7:6(3), 4:6.

Пегула провела второй матч за два месяца. 

Последний раз американка проигрывала сопернице, которая находится в рейтинге ниже топ-350 в январе 2019-го – тогда Пегула была 104-й ракеткой и уступила 411-й.

Наивысший рейтинг Крунич – №39, она достигла его шесть лет назад.

Теперь у 31-летней сербки три победы над соперницами из топ-5. До победы над Пегулой последний раз Крунич обыгрывала пятую ракетку мира в 2018-м.

5 комментариев
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Она проиграла Крунич, а не не пойми кому
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Замечательный байт, спортс. Написать в заголовке 400 ракетка без упоминания, что это экс топ-40
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Слишком громкий заголовок, когда эта 400 ракетка - Крунич
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Ответ Наглая Кайса
Она проиграла Крунич, а не не пойми кому
Но над Кудерметовой все смеялись, когда она проиграла не не пойми кому, а Винус)
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Ответ Великий Алонсо
Замечательный байт, спортс. Написать в заголовке 400 ракетка без упоминания, что это экс топ-40
Какая разница какой она была, если она уже 5 лет болтается в районе 4-ой сотни) Да и 5-ой ракетке проигрывать 40-ой тоже не особо)
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